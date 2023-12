Zakaz handlu w Wigilię. Jest decyzja prezydenta

O podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy ws. handlu w niedzielę poinformowała prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Niedziela handlowa 10 grudnia

Przypomnijmy, że przyjęta w zeszłym tygodniu przez parlament nowela zakłada, że jeśli niedziela handlowa przypada w Wigilię, to w tym dniu będzie obowiązywał zakaz handlu. Sklepy będą natomiast otwarte w dwie poprzedzające 24 grudnia niedziele. W tym roku wypadają one 10 i 17 grudnia. To oznacza, że już w najbliższą niedzielę będziemy mieli możliwość zrobienia przedświątecznych zakupów.

Z niedawnego badania panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że opinie Polaków w sprawie handlu w Wigilię są podzielone. 36 proc. respondentów przyznało, że chciałoby mieć możliwość zrobienia zakupów 24 grudnia, z czego co czwarty badany (24 proc.) uważa, że dzień handlowy powinien być krótszy. 43 proc. ankietowanych twierdzi natomiast, że sklepy w Wigilię nie powinny być otwarte. 21 proc. uczestników badania nie miało w tej sprawie opinii.

Z badania wynika, że aż 60 proc. Polaków uważa, że co do zasady sklepy nie powinny prowadzić działalności 24 grudnia. Przeciwnego zdania jest tylko 22 proc. ankietowanych, a 18 proc. nie miało zdania. Pokazuje to, że większość z nas jest przeciwko robieniu zakupów w tym dniu, ale gdy mowa o najbliższej Wigilii to bardziej skłaniamy się do tego, żeby jednak mieć taką możliwość.

Zakaz handlu w niedzielę od 5 lat

Przypomnijmy, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

