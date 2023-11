Zakaz handlu w Wigilię. Jest decyzja Senatu

Przypomnijmy, że w środę Sejm przyjął projekt poselski ws. niedzieli handlowej, która przypadała w tym roku w Wigilię Bożego Narodzenia. Posłowie zdecydowali, że 24 grudnia sklepy będą zamknięte, a w zamian za to będzie możliwość zrobienia zakupów 10 grudnia. Podobne było założenie rządowego projektu, tyle że sklepy miały być otwarte jedynie do godziny 14.00. Ponadto, projekt poselski jest systemowy i normuje nie tylko przypadek z 2023 roku, ale także wszystkie kolejne.

Niedziela handlowa w Wigilię? Senatorowie zdecydowali

Dziś nad ustawą pracował Senat. W czwartek rano za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowały połączone senackie komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że w związku z tym, iż podczas debaty nie zgłoszono poprawek, ustawa będzie ostatecznie głosowana jeszcze podczas obecnego posiedzenia izby wyższej parlamentu. Tak też się stało. Senatorowie poparli projekt ustawy, a teraz o jej ostatecznym losie zdecyduje prezydent Andrzej Duda.

Polacy podzieleni

Z badania panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że opinie Polaków w sprawie handlu w Wigilię są podzielone.

Okazuje się, że opinie są w tej sprawie podzielone. 36 proc. respondentów przyznało, że chciałoby mieć możliwość zrobienia zakupów 24 grudnia, z czego co czwarty badany (24 proc.) uważa, że dzień handlowy powinien być krótszy. 43 proc. ankietowanych twierdzi natomiast, że sklepy w Wigilię nie powinny być otwarte. 21 proc. uczestników badania nie miało w tej sprawie opinii.

Z badania wynika, że aż 60 proc. Polaków uważa, że co do zasady sklepy nie powinny prowadzić działalności 24 grudnia. Przeciwnego zdania jest tylko 22 proc. ankietowanych, a 18 proc. nie miało zdania. Pokazuje to, że większość z nas jest przeciwko robieniu zakupów w tym dniu, ale gdy mowa o najbliższej Wigilii to bardziej skłaniamy się do tego, żeby jednak mieć taką możliwość.

