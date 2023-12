800 plus. ZUS podał nowe terminy wypłat

Wraz z początkiem stycznia wejdzie w życie ustawa na mocy której nastąpi waloryzacja świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zapewnia, że zmiana zostanie wdrożona „w sposób płynny". Jak już informowaliśmy, pierwsze przelewy 800 plus pojawią się na kontach rodziców i opiekunów już 2 stycznia. W sumie będzie to 547 mln zł.

800 plus. Pierwsze wypłaty w styczniu

Prezes ZUS Gertruda Uścińska podała kolejne terminy przelewów. – Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia. W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld zł – zapowiada szefowa ZUS.

Organ przypomina, że świadczenie w podwyższonej kwocie otrzymają osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w obecnym okresie świadczeniowym (rozpoczął się on w czerwcu br. i zakończy w maju przyszłego roku). W sprawie 800 plus nie trzeba składać żadnych wniosków – podwyżka zostanie wprowadzona automatycznie. O złożeniu wniosku trzeba będzie natomiast pamiętać w związku z kolejnym okresem świadczeniowym (potrwa od czerwca 2024 r. do maja 2025 r.). Dokumenty – tak jak w poprzednich latach – będzie można składać od 1 lutego przez PUE ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną.

– W związku ze zmianami ZUS będzie musiał dokonać niewielkich korekt w systemie, który obsługuje 500 plus. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne. Na początku przyszłego roku rodzice, oprócz większej kwoty na swoich rachunkach bankowych, nie powinni zauważyć żadnych innych zmian. Świadczenie będzie nadal wypłacane na bieżąco – powiedział w rozmowie z Radiem Zet Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Ile zyskają rodzice?

ZUS zwraca uwagę, że zamiana 500 plus w 800 plus oznaczać będzie dla rodziców i opiekunów, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Przy dwójce dzieci będzie to 7200 zł, a trójce – 10 800 zł.

ZUS rezygnuje z miliardów od państwa. Prezes wyjaśnia dlaczego