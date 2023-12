Podatek cukrowy. Wpływy z roku na rok coraz niższe

Opłata cukrowa weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. W praktyce jest ona podatkiem od napojów słodzonych. Jego regulacja spoczywa na producentach i importerach, dla konsumentów danina oznaczała natomiast wzrost cen tychże napoi.

Podatek cukrowy od trzech lat

Podatek cukrowy składa się z części stałej i zmiennej. Część stała to 50 groszy za litr napoju z cukrem lub słodzikiem, dodatek 10 groszy za litr napoju z zawartością kofeiny i/lub tauryny. Z kolei część zmienna to 5 groszy za każdy gram cukru powyżej jego zawartości 5 gram na 100 ml w przeliczeniu na litr napoju.

Pomysłodawca podatku cukrowego, czyli Ministerstwo Zdrowia tłumaczyło, że jego pojawienie się ma na celu propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród Polaków. Resort nie krył jednak, że liczy również na to, że danina przyniesie dodatkowe środki, które będą przeznaczone na wsparcie systemu opieki zdrowotnej (96,5 proc. środków trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia, pozostałe 3,5 proc. do budżetu państwa).

Wpływy z podatku cukrowego coraz niższe

W ocenie skutków regulacji projektu Ministerstwo Zdrowia szacowało, że wpływy z nowej opłaty wyniosą niespełna 3 mld zł rocznie.

Tymczasem jak wynika z danych Ministerstwa Finansów przytoczonych przez Dziennik Gazetę Prawną wynika, że już drugi rok z rzędu topnieją wpływy do budżetu z tytułu podatku cukrowego. W okresie styczeń-listopad br. przedsiębiorcy uiścili 1,4 mld zł. To o 10 proc. mniej niż rok wcześniej i znacznie poniżej rządowych założeń.

Gazeta podaje, że formularz do opłaty cukrowej złożyło do października 604 podatników wobec 650 podmiotów przed rokiem.

