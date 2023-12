Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową. Prawie 3 mld zł na media publiczne

Sejm uchwalił dziś ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Jak podaje serwis Money.pl tzw. ustawa okołobudżetowa określa wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia przyszłego roku dla nauczycieli o 30 proc., a dla nauczycieli początkujących o 33 proc. W ustawie zawarto także dotację na podwyżki dla nauczycieli z przedszkoli.

Ustawa okołobudżetowa uchwalona. Co zawiera?

Ustawa zwiększa również środki dla samorządów o 3,2 mld zł i wskazuje inny sposób podziału subwencji rozwojowej, niż wynika to z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja w 60 proc. dzielona jest w oparciu o liczbę mieszkańców, z odpowiednimi limitami minimum dla każdej jednostki. Druga część, czyli 40 proc., dzielona jest według należnych PIT-ów za 2021 r.

Ustawa przewiduje również przekazanie różnym instytucjom obligacji na wsparcie górnictwa, inwestycji półprzewodnikowych, czy uczelni. Papiery wartościowe o wartości nominalnej do 7 mld zł miałyby trafić do ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, papiery wartościowe do kwoty 2 mld zł trafią do uczelni, zaś 1,1 mld zł do kolei. Z kolei papiery wartościowe o wartości nominalnej 3,5 mld zł miałyby zostać przekazane w przyszłym roku ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji celem realizacji rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych".

Prawie 3 mld zł dla mediów publicznych

Niewiele mniej, bo blisko 3 mld zł może trafić do ministra kultury na podwyższenia kapitału spółek publicznego radia i telewizji, z czego 1 mld zł na podwyższenie kapitału spółek publicznego radia i telewizji oraz do 1,95 mld zł w celu zrekompensowania utraconych przez te jednostki wpływów z abonamentu.

Ustawę poparła zdecydowana większość posłów (244 na 270 obecnych na sali). W głosowaniu nie wzięli udział posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy przed wcześniejszym głosowaniem wyszli z sali. Teraz ustawa trafi do Senatu.

