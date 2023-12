Deficyt budżetowy po 11 miesiącach 2023 r. Resort podał dane

Ministerstwo Finansów podało w komunikacie, że dochody budżetu państwa na koniec listopada br. wyniosły 530 mld 330,3 mln zł, co stanowi 88,2 proc. planu przewidzianego na ten rok. Wydatki budżetu wyniosły natomiast 573 mld zł (82,6 proc. planu). Tym samym deficyt budżetu państwa wyniósł 42,6 mld zł.

Deficyt na poziomie poniżej 50 proc. planu

– W okresie styczeń – listopad 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 530,3 mld zł i były wyższe o 65,8 mld zł (tj. 14,2%) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Po jedenastu miesiącach deficyt pozostaje na poziomie poniżej 50% planowanego deficytu na cały bieżący rok – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

W dalszej części komunikatu resort zwraca uwagę na „bardzo dobrą i stabilną sytuację na rynku pracy, która przekłada się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i znacznie niższe zapotrzebowanie na finansowanie uzupełniające FUS z budżetu państwa".

– Dotacja do FUS wyniosła po listopadzie 2023 r. 44,4 mld zł (w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2023 zaplanowano na ten cel łącznie 59,8 mld zł) – informuje Ministerstwo Finansów.

– Ponadto niższe niż planowano o ok. 2,7 mld zł są wydatki z tytułu środków Własnych Unii Europejskiej – tj. składki członkowskiej Polski do UE. Powyższe oznacza, że w perspektywie całego roku można szacować istotne naturalne oszczędności z ww. tytułów. Równocześnie jednak w ostatnim miesiącu roku dochodzi do realizacji dużej części wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych oraz ostatecznych rozliczeń zadań – dodaje.

Jakie dochody z podatków?

Resort podał również, że dochody podatkowe w okresie styczeń-listopad br. wyniosły 468,5 mld zł i były wyższe o ok. 39,8 mld zł (9,3 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku.

dochody z podatku VAT wyniosły 232,3 mld zł i były wyższe o ok. 20,5 mld zł (tj. 9,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2022 r.,



dochody z podatku akcyzowego wyniosły 77,3 mld zł i były wyższe o ok. 4,6 mld zł (tj. 6,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2022 r.,



dochody z podatku PIT wyniosły 79,3 mld zł i były wyższe o ok. 15,8 mld zł (tj. 24,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2022 r.,



dochody z podatku CIT wyniosły 62,8 mld zł i były niższe o ok. 2,2 mld zł (tj. 3,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2022 r.



W okresie styczeń – listopad br. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 59,3 mld zł i było wyższe o ok. 25,5 mld zł (tj. 75,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad zeszłego roku.

