Blokada na granicy uderza w ukraińską gospodarkę. Spadek 700 mln dolarów

6 stycznia miną dwa miesiące od rozpoczęcia protestu polskich przewoźników w Dorohusku i Korczowej na Podkarpaciu oraz w Hrebennem na Lubelszczyźnie. Protestujący chcą wprowadzenia konieczności posiadania zezwoleń przez ukraińskie firmy na przewóz rzeczy, zawieszenia licencji i przeprowadzenia kontroli firm, które powstały po wybuchu wojny w Ukrainie oraz likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po ukraińskiej stronie. W połowie listopada do do akcji przewoźników w Medyce dołączyli rolnicy z Podkarpacia, domagając się przede wszystkim dopłat do kukurydzy, niepodnoszenia podatku rolnego oraz dodatkowych pieniędzy na kredyty płynnościowe. W ich przypadku protest został warunkowo zawieszony do 2 lub 3 stycznia.

Uderzenie w ukraińską gospodarkę

Protesty spotkały się z krytyką władz Ukrainy. W ich ocenie mamy do czynienia z działaniami „niedopuszczalnymi" w obliczu rosyjskiej agresji.

Blokada na granicy uderza w ukraińską gospodarkę. Z danych Narodowego Banku Ukrainy (NBU) przekazanych serwisowi Money.pl wynika, że na 17 grudnia liczba ciężarówek, które przekroczyły granicę z Polską od początku blokady 6 listopada, spadła o 40 proc. w porównaniu do średniej z października.

– Przekierowanie dostaw zajmuje dużo czasu ze względu na bardzo zatłoczone przejścia graniczne i dodatkowe koszty logistyczne. Średnia dzienna liczba przekroczeń granicy ukraińskiej od 6 listopada do 17 grudnia, w porównaniu do października, wzrosła w Rumunii o 7 proc., a na Węgrzech o 1 proc. Dla Mołdawii wskaźnik ten spadł o 4 proc., a dla Słowacji – o 13 proc. – informuje bank centralny Ukrainy.

Z szacunków NBU wynika, że blokada niektórych lądowych punktów kontrolnych na zachodniej granicy Ukrainy w samym listopadzie spowodowała straty w eksporcie w wysokości 160 mln dolarów i spadek importu o 700 mln dolarów. Import – jak wyjaśnia bank centralny Ukrainy – spadł bardziej niż eksport, ponieważ jest on bardziej uzależniony od transportu drogowego.

