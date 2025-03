Blisko 40 proc. Polaków chce znać te dane. Zaskakujący raport

Z kolei połowa respondentów popiera ujawnianie ogólnych widełek płacowych – wynika z najnowszego raportu „Sprawiedliwość w pracy” przygotowanego przez No Fluff Jobs.

Kobiety dostrzegają problem częściej

Według raportu, aż 68 proc. kobiet i tylko 34 proc. mężczyzn aktywnych zawodowo uważa, że wynagrodzenia obu płci na tych samych stanowiskach nie są równe. To potwierdza dane Światowego Forum Ekonomicznego, według których luka płacowa w Polsce wynosi 10 proc. Równość wynagrodzeń gwarantuje teoretycznie Kodeks pracy, ale jego egzekwowanie ma wspierać unijna Dyrektywa o jawności wynagrodzeń. Polska musi ją wdrożyć do czerwca 2026 r.

Młodsze pokolenie wierzy w równość, a starsze?

Najczęściej w brak luki płacowej wierzą młodzi Polacy – 32 proc. osób w wieku 18–24 lata uważa, że problem nie istnieje, a 25 proc. nie ma zdania. W grupie 25–34 lata ten odsetek wynosi odpowiednio 29 proc. i 18 proc., a wśród osób w wieku 35–44 lata spada do 23 proc. i 22 proc.

Jawność wynagrodzeń kluczowa dla sprawiedliwości

– Polska kultura, szczególnie w relacjach formalnych i wobec obcych, cechuje się większym dystansem i hermetycznością. W większości nie chcemy, żeby ludzie zbyt wiele o nas wiedzieli, szczególnie jeśli są to informacje wrażliwe. A rozmowy o pieniądzach wciąż dla wielu pozostają tabu. To nie zmienia jednak faktu, że dla poczucia sprawiedliwości osoby pracujące powinny mieć jakieś mechanizmy sprawdzania, czy są wynagradzane prawidłowo i czy pracodawca gra z nimi fair. Nadchodzi zmiana kultury, która następuje wraz z nowym pokoleniem, a którą pewnie dodatkowo przyspieszy wdrożenie dyrektywy o równości i przejrzystości wynagrodzeń – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Polacy podzieleni w kwestii jawności wynagrodzeń

Jawność dokładnych kwot wynagrodzeń chciałoby poznać 39 proc. respondentów, natomiast połowa popiera ujawnianie przedziałów płacowych. Co czwarty badany jest przeciwny ujawnianiu widełek, a tyle samo nie ma zdania. Pomysł ujawnienia dokładnych kwot najchętniej popierają osoby w wieku 25–34 lata (47 proc.) i 18–24 lata (42 proc.). W starszych grupach wiekowych ten odsetek nie przekracza 39 proc.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono w dniach 24–27 lutego 2025 r. na platformie Omnisurv by IQS, na reprezentatywnej grupie aktywnych zawodowo Polek i Polaków pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia według struktury GUS.

