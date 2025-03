Polacy tworzą cuda! Wynalazek, który może zmienić rynek energii na świecie

System pozwala na magazynowanie nadwyżki energii słonecznej w postaci niesprężonego wodoru, co eliminuje konieczność oddawania jej do sieci za opłatą.

Nowa era w energetyce odnawialnej

Produkcja energii z instalacji fotowoltaicznych w Polsce stale rośnie. Coraz więcej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zmaga się z problemem nadprodukcji prądu, który obecnie trzeba odprowadzać do sieci dystrybucyjnej, często wiążąc się to z dodatkowymi kosztami. Dzięki technologii EkoPowerBOX sytuacja może się diametralnie zmienić.

Magazynowanie energii w wodorze. Jak to działa?

EkoPowerBOX to zaawansowany katalizator współpracujący z elektrolizerem, który rozdziela wodę na wodór i tlen. W ten sposób nadwyżki energii ze słońca mogą być przechowywane w formie niesprężonego wodoru i wykorzystane w dowolnym momencie. Technologia umożliwia także wytworzenie ciepła o temperaturze do 130°C ze strumienia powietrza zawierającego zaledwie 4 proc. wodoru, co czyni cały proces całkowicie bezpiecznym.

– Jesteśmy pewni, że wprowadzenie na rynek naszego rozwiązania ma potencjał do transformacji rynku energetycznego. Taka ilość wodoru jest całkowicie bezpieczna i niewybuchowa, stąd instalacja systemu w gospodarstwach domowych nie będzie wymagała od właścicieli EkoPowerBOX-a uzyskiwania żadnych zezwoleń czy odbiorów technicznych. System może być montowany zarówno w domach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych oraz w małych przedsiębiorstwach, które nie są w stanie zużyć całej wytwarzanej energii pochodzącej z fotowoltaiki – podkreśla prezes CBRTP, Grzegorz Putynkowski.

Bezpieczeństwo i prostota montażu

Jak zapewnia prezes CBRTP, system jest bezpieczny i niewybuchowy. Dzięki temu jego instalacja nie wymaga żadnych dodatkowych zezwoleń czy odbiorów technicznych. EkoPowerBOX może być montowany zarówno w domach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, a także w małych przedsiębiorstwach.

Korzyści dla właścicieli fotowoltaiki

System pozwoli właścicielom instalacji fotowoltaicznych uniknąć kosztów związanych z oddawaniem nadwyżki prądu do sieci. Energia zgromadzona w wodorze może być później używana jako źródło ciepła lub wsparcie dla pomp ciepła, zwiększając ich efektywność. EkoPowerBOX sprawdzi się również tam, gdzie brakuje infrastruktury gazowej lub istnieją ograniczenia dotyczące poboru energii elektrycznej.

Kiedy technologia trafi do sprzedaży?

Według informacji podanych przez WNP.pl, EkoPowerBOX może trafić na rynek w ciągu najbliższych 2,5 roku. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami, w tym z dużymi koncernami państwowymi. Koszt urządzenia ma oscylować wokół 12-16 tys. zł, czyli porównywalnie do ceny pieca gazowego. Rozważana jest także opcja wypożyczania urządzeń, co mogłoby zwiększyć dostępność tej technologii dla przeciętnego gospodarstwa domowego.

