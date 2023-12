Rząd zignoruje inicjatywę prezydenta ws. podwyżek dla nauczycieli? Ma inny pomysł

W sobotę prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę okołobudżetową. Reguluje ona sposób wydatkowania pieniędzy z budżetu – dotyczy np. podwyżek dla nauczycieli. W ustawie zapisano jednak również możliwość przekazania 3 mld zł na media publiczne i właśnie ta kwestia wzbudziła wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy. – Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji RP i zasad demokratycznego państwa prawa – podkreślił prezydent.

Rząd zignoruje inicjatywę prezydenta ws. podwyżek dla nauczycieli?

Prezydent zapowiedział jednak, że po świętach złoży w Sejmie własny projekt ustawy ws. podwyżek dla nauczycieli, co dziś nastąpiło. – Właśnie składamy w Sejmie prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli, ale bez 3 miliardów złotych na telewizję publiczną – poinformowała w środę rano Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Z informacji Money.pl wynika jednak, że rząd najprawdopodobniej zignoruje inicjatywę prawną prezydenta, a przepisy o podwyżkach dla nauczycieli znajdą się w autopoprawce do samego budżetu, tak by uniemożliwić prezydentowi ewentualne weto. – Oznacza to, że nie będzie nowej ustawy okołobudżetowej – twierdzi źródło portalu z kręgów rządowych.

Z ustaleń serwisu wynika również, że to rozwiązanie nie będzie dotyczyło np. zmian w Funduszu Kościelnym, bo każda ewentualna zmiana dotycząca tego rozwiązania wymagałaby zmiany ustawy, którą również mógłby zawetować prezydent. Ustawy budżetowej głowa państwa zawetować nie może.

Premier Donald Tusk nie krył rozczarowania sobotnią decyzją prezydenta. – Prezydenckie weto zabiera pieniądze nauczycielom przedszkolnym i początkującym, za to znosi 'kominówkę', czyli umożliwia nieograniczone podwyżki dla prezesów państwowych spółek i agencji. Wstyd. Wesołych Świąt, Prezydencie. Poszkodowanych uspokajam: poradzimy sobie z tym – napisał na platformie X (dawniej Twitter) szef rządu.

