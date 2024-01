Prezydent odeśle budżet do TK i rozpisze nowe wybory? Premier komentuje

Pod koniec grudnia „Gazeta Wyborcza" napisała, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i twardogłowi politycy partii do niedawna rządzącej mają namawiać prezydenta Andrzeja Dudę, aby przesłał ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego (prezydent ustawy budżetowej zawetować nie może). Wówczas szefowa TK Julia Przyłębska może uznać budżet za niekonstytucyjny, co w konsekwencji może prowadzić do rozpisania przez prezydenta nowych wyborów.

Prezydent odeśle budżet do TK? „Co nie jest zakazane..."

O to, czy prezydent może skierować ustawę budżetową do TK pytany był we wtorek w RMF FM Marcin Przydacza, poseł PiS, a do niedawna minister w kancelarii prezydenta.

– Konstytucja o tym wprost nie mówi, nie zakazuje. A co nie jest zakazane, jest dozwolone – stwierdził Przydacz, podkreślając, życzyłby sobie "jak najlepszej współpracy pomiędzy wszystkimi trzema częściami władzy w Polsce – wymiaru sprawiedliwości, wykonawczej i ustawodawczej".

Tusk: „Zupełnie nieprawdopodobne"

Do scenariusza opisanego przez "Wyborczą" odniósł się dziś premier Donald Tusk. – Mi się wydaje to zupełnie nieprawdopodobne z jednego oczywistego względu – obóz polityczny prezydenta to ostatni ludzie którym powinno zależeć dziś na szybszych wyborach – powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej.

– Gdyby tak się miało zdarzyć, że prezydent dokonuje – na polecenie Kaczyńskiego – łamańców prawnych, by rozwiązać parlament, to pożałowaliby tego dotkliwiej niż 15 października – dodał.

