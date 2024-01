Sponsoring w SSP bez kontroli. NIK uderza w działania spółek

Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że działania sponsoringowe prowadzone przez Spółki Skarbu Państwa przeważnie nie podlegały ocenie, bądź były prowadzone w sposób, który mógł narazić spółki na straty.

„W okresie objętym kontrolą NIK wszystkie dziewięć spółek prowadziło działalność sponsoringową, która w przeciwieństwie do darowizn, podlegała ściśle określonym procedurom i monitorowaniu efektów. Spółki sponsorowały wydarzenia kulturalne, ekonomiczne i sportowe, a także działalność klubów sportowych i poszczególnych zawodników. Zawarły w sumie 3 369 umów sponsoringowych, na realizację których wydały blisko 795 mln zł, przy czym wydatki na ten cel w 2021 roku wzrosły w stosunku do 2017 r. ponad dwukrotnie z 111,5 mln zł do blisko 229 mln zł. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli większość z tych wydatków przynosiła skontrolowanym firmom wymierne efekty” – czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

NIK wskazuje na możliwość niegospodarności

Jak zaznaczono w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, jedna ze spółek ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa nie wprowadziła żadnych zasad dotyczących sponsoringu, mimo że NIK zwracała na to uwagę władzom spółki już podczas kontroli w 2017 roku.

Kontrolerzy zaznaczają, że prowadzenie działań sponsoringowych bez jasno określonych zasad tego typu przedsięwzięć mogło doprowadzić do nieefektywnych lub wręcz niegospodarnych wydatków z budżetu spółki.

Jak czytamy w raporcie „jedna ze spółek sektora finansowego w latach 2017-2019 zawierała umowy sponsoringowe przekraczając zaplanowane środki na ten cel od ok. 10% do 20%. W 2021 r. wydała ponad pięciokrotnie więcej niż planowała, uzasadniając to zawarciem umowy sponsoringowej ze znanym polskim sportowcem” – napisano.

NIK zawiadamia prokuraturę

Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury zawiadomienia w sprawie 6 spółek z udziałem Skarbu Państwa i 4 utworzonych przez nie fundacji.

„Chodzi o udaremnienie przeprowadzenia kontroli dotyczącej zasad przekazywania darowizn, a także wydatków na sponsoring, zakup usług medialnych, prawnych i doradczych. Było to działanie bezprawne – niezgodne z konstytucją i ustawą o NIK, która gwarantuje Izbie możliwość kontrolowania wszystkich firm, instytucji czy organizacji, które wykorzystują środki i majątek państwa” – czytamy w raporcie.

