Sprzedaż obligacji oszczędnościowych. Wynik lepszy niż przed miesiącem

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 4.422 mln zł. To wynik lepszy niż w listopadzie, kiedy to resort finansów sprzedał obligacje oszczędnościowe za 3.605 mln zł.

Wyniki sprzedaży obligacji w grudniu. Szczegółowe dane

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za grudzień wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0324) – 83,7 mln zł,



1-roczne (ROR1224) – 735,2 mln zł,



2-letnie (DOR1225) – 164,4 mln zł,



3-letnie (TOS1226) – 1.395,3 mln zł,



4-letnie (COI1227) – 1.391,4 mln zł,



10-letnie (EDO1233) – 591,1 mln zł.



Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.395,3 mln zł (32 proc. udział w strukturze sprzedaży). Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 4-letnie – COI (31 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 1-roczne – ROR (17 proc.), 10-letnie – EDO (13 proc.) i 2-letnie – DOR (4 proc.). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 3-miesięczne – OTS (2 proc.).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu "Rodzina 500 plus" (od tego roku "Rodzina 800 plus"), klienci przeznaczyli kwotę 61 mln zł, podczas gdy przed miesiącem było to 42,2 mln zł. Resort finansów przypomina, że obligacje te kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Podsumowanie 2023 roku

Ministerstwo podało również, że w całym 2023 roku sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 48,7 mld zł. Rok wcześniej było to 57,1 mld zł. – To doskonały wynik – drugi po rekordowym uzyskanym w 2022 roku. Wynik sprzedaży potwierdza wysoki poziom zainteresowania detaliczną ofertą obligacji skarbowych – podkreśla resort finansów.

