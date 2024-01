Budżet zagrożony? Minister finansów zabrał głos

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował we wtorek o przełożeniu na przyszły tydzień posiedzenia Sejmu, które zaplanowane było w dniach 10-12 stycznia. Pierwotnie zaplanowano na dziś drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na ten rok. Trzecie czytanie, a zarazem głosowanie miało nastąpić w piątek.

Prace nad budżetem opóźnią się

W efekcie prace nad budżetem opóźnią się. Tymczasem ustawa musi trafić na biurko prezydenta do 29 stycznia. Jeśli tak się nie stanie, głowa państwa będzie miała możliwość rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów parlamentarnych.

Jak zauważa „Rzeczpospolita", Andrzej Duda może wykorzystać niedoskonałość przepisów konstytucji. Art. 225 ustawy zasadniczej głosi, że prezydent może zarządzić skrócenie kadencji parlamentu, jeśli nie dostanie ustawy budżetowej do podpisu w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jej projektu. Konstytucja nie przewiduje jednak wprost sytuacji, w której między złożeniem takiego projektu a uchwaleniem ustawy następują wybory parlamentarne. Zgodnie z zasadą dyskontynuacji, większość projektów złożonych w poprzedniej kadencji, w tym budżet, trafia do kosza. Gabinet Mateusza Morawieckiego złożył swój projekt 29 września zeszłego roku, ale Sejm nie zdążył się nim zająć.

Nowy rząd złożył swój projekt 19 grudnia. Gdyby liczyć czteromiesięczny termin na uchwalenie budżetu od tej ostatniej daty, to na prace parlamentarne byłby czas do kwietnia. Istnieje jednak ryzyko, że prezydent wykorzysta tę konstytucyjną lukę, by znaleźć okazję do rozpisania nowych wyborów. Może bowiem w swojej rachubie terminów konstytucyjnych uznać, że termin na przedstawienie mu do odpisu budżetu upływa 29 stycznia br.

Komentarz ministra finansów

Minister finansów zapewnia w rozmowie Money.pl, że „przyjęcie budżetu nie jest zagrożone". – Jesteśmy w kontakcie z kancelarią Sejmu i Senatu. Dotychczasowe prace nad ustawą budżetową przebiegały sprawnie i liczę nadal, że tak będzie. Projekt ustawy budżetowej nie budził żadnych wątpliwości – powiedział szef resortu finansów.

Domański podkreślił również, że „stabilność budżetu jest zabezpieczona".

