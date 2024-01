Budżet na 2024 roku do poprawy. Komisja Finansów Publicznych wydała opinię

Nowy rząd ma coraz mniej czasu na przyjęcie budżetu na 2024 rok. Jak wynika z zapisanych w konstytucji przepisów, rząd ma obowiązek przedstawienia projektu ustawy budżetowej na kolejny rok do września. Tak stało się pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy.

Zmiana władzy oznaczała automatyczną dyskontynuację projektu budżetowego, a także większości przyjętych przez rząd Mateusza Morawieckiego projektów ustaw.

Nowy rząd stanął więc przed wielkim wyzwaniem. Najważniejsza ustawa z punktu widzenia stabilności finansów państwa i przejrzystości, musi bowiem trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy do końca stycznia. Najpierw musi jednak przejść cały proces legislacyjny, co potrafi potrwać. Na plus dla rządu stworzonego przez opozycję trzeba wskazać to, że najprawdopodobniej ustawa błyskawicznie przejdzie przez Senat.

Budżet na 2024 rok z poprawkami

W związku z bardzo krótkim czasem na stworzenie nowej ustawy budżetowej nowy rząd skorzystał z ruchu, który wskazywała większość ekspertów. Rząd Donalda Tuska wziął projekt stworzony przez gabinet Mateusza Morawieckiego i z kilkoma poprawkami przedstawił go, jako swój. Złożony i przyjęty projekt budżetu można bowiem “łatać” nowelizacjami, ale warunkiem jest jego przyjęcie.

Zgodnie z procesem legislacyjnym projekt budżetu został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która przedstawiła 4 stycznia 20 poprawek. Wśród nich są przesunięcia środków m.in. z rezerwy ogólnej. 22,5 mln zł “straci” Sąd Najwyższy, 64,6 mln zł Najwyższa Izba Kontroli, 49 mln zł Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a 45,5 mln zł Instytut Pamięci Narodowej. 4,4 miliona złotych z tej puli ma zasilić budżet Rzecznika Praw Dziecka.

Komisja negatywnie zaopiniowała m.in. poprawkę przedstawioną przez posłów PiS, która zakładała wykreślenie z budżetu 500 milionów złotych na finansowanie programu in-vitro.

Budżet do 12 stycznia

Zgodnie z planem drugie czytanie projektu ustawy budżetowej ma się odbyć na posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 10 stycznia. Trzecie czytanie, po którym projekt zostanie poddany pod głosowanie, odbędzie się 12 stycznia.

