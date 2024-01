800 plus. Od jutra można składać wnioski

Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po raz pierwszy zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus. Przez ostatnie lata takie wnioski dotyczyły 500 plus, ale jak wiadomo wraz z początkiem tego roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł. Podwyżka nastąpiła z automatu, ale wraz z początkiem czerwca rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy świadczenia, stąd konieczność złożenia nowego wniosku. Będzie to można zrobić już od jutra, wyłącznie drogą elektroniczną.

800 plus. Jak złożyć wniosek?

– Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną – informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, cytowany przez RMF FM.

ZUS – jak zapewnia rzecznik – jest gotowy do akcji przyjmowania wniosków, które będzie można złożyć na kilka sposobów. – Pierwszym jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mZUS. Można jej używać na urządzeniach mobilnych – telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store – podkreśla Żebrowski.

Rzecznik ZUS zwraca uwagę, że funkcje aplikacji mZUS znacznie przyspieszają wypełnienie wniosku, który można wysłać szybko i wygodnie przez tablet lub telefon. Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej banków.

W sytuacji, gdy rodzic nie wypełni prawidłowo wniosku, ZUS zwróci się o poprawienie elektronicznego dokumentu w ciągu 14 dni. Wiadomość o tym, że należy poprawić lub uzupełnić wniosek rodzic otrzyma na adres mailowy oraz numer telefonu, który podany jest we wniosku.

