800 plus nie dla wszystkich? Będą zmiany w świadczeniu wobec konkretnych osób

Do tej pory z programu pomocowego 500 plus, a od stycznia 2024 roku –800 plus, korzystały wszystkie rodziny z dziećmi, które złożyły odpowiedni wniosek. Wsparcie było udzielane zarówno Polakom, jak i Ukraińcom przebywającym w naszym kraju. Teraz nadchodzą zmiany. Świadczenie będzie ograniczone. Oto czego można się spodziewać.

Zmiany w 800 plus. Nie każdy dostanie

Okazuje się, że Polska nie zamierza przedłużyć programu 800 plus dla obywateli Ukrainy. Ci będą mogli korzystać ze wsparcia jedynie do końca września 2024 roku. Choć po wybuchu wojny w Ukrainie uchodźcom przyznano prawo do edukacji, opieki zdrowotnej, pracy i świadczeń, dziś niektóre udogodnienia mają być zmniejszane.

Ustawa uprawniająca osoby z Ukrainy do odbierania 800 plus ważna jest tylko do 4 marca tego roku, rząd ma ją przedłużyć, jednak tylko do września. Później będą organizowane inne specjalne formy pomocy. Wprowadzenie 6-miesięcznego okresu przejściowego liczonego właśnie od marca ma przegłosować niebawem koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

Co w zamian za 800 plus?

Szybko nasuwa się pytanie, jakie wsparcie będzie udzielane Ukraińcom, gdy ci stracą uprawnienia do 800 plus. Nietrudno wywnioskować, że taki zastrzyk gotówki, to spore udogodnienie, a odcięcie niektórych rodzin od tych pieniędzy może zwyczajnie zwiastować problemy ekonomiczne.

Polska wcale nie będzie jedynym krajem, który ograniczy wsparcie dla Ukrainy. Podobne rygory funkcjonują już obecnie w Norwegii i planują je również wprowadzić kolejne państwa. W zamian za to mają być stosowane zachęty do rozpoczęcia pracy. „Zmiany są bardzo potrzebne. Długodystansowa finansowa pomoc państwa powinna iść wyłącznie wobec osób chorych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, głównie ze wschodu Ukrainy” – oceniała w rozmowie z mediami Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej.

Zrezygnowanie z wypłacania co miesiąc 800 plus osobom z Ukrainy znacznie może odciążyć polski budżet. Wydatki mają być przeznaczone na szereg innych potrzeb również związanych z dziećmi i seniorami.

