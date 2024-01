Za chwilę ruszy nabór ws. 800 plus. Tym razem trzeba złożyć wniosek

Wraz z początkiem tego roku funkcjonujące od 2016 roku 500 plus zamieniło się w 800 plus. Co istotne, waloryzacja następujez automatu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Należy jednak pamiętać, że obecny okres rozliczeniowy świadczenia kończy się 31 maja br. By otrzymywać nadal środki na dziecko/dzieci trzeba złożyć nowy wniosek. ZUS zacznie przyjmować dokumenty od 1 lutego br., czyli wnioski będzie można składać już za dwa tygodnie.

800 plus. Jak złożyć wniosek?

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zapewnia w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że instytucja jest gotowa do przyjmowania wniosków. Będzie to można zrobić na kilka sposobów, wyłącznie drogą elektroniczną.

– Pierwszym jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mZUS. Można jej używać na urządzeniach mobilnych – telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500 plus – mówi Żebrowski.

– Jeśli wniosek o to świadczenie złożono w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to klient może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient może je edytować – dodaje.

Za pośrednictwem komputera wniosek można złożyć na portalu Empatia, poprzez bankowość elektroniczną lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Błędy w wypłatach. Tusk interweniuje

Tymczasem – jak niedawno informowaliśmy – w ostatnim czasie miały miejsce sytuacje, że część rodzin zamiast otrzymać 800 plus, dostało tak jak do tej pory 500 plus. ZUS tłumaczył, że niższe świadczenie „wypłacane jest, gdy urząd prowadzi postępowanie wyjaśniające". Taka sytuacja ma miejsce, gdy np. rodzic złoży drugi raz wniosek na to samo dziecko, bądź gdy rodzice pozostający w trakcie rozwodu osobno złożą wniosek o wypłatę świadczenia na dziecko i zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia. Wówczas ZUS analizuje, do kogo właściwie powinna trafić wypłata świadczenia. Na czas tego wyjaśniania przyznawane jest 500 zł, a nie 800 plus w pełnej postaci.

Interwencję w tej sprawie zapowiedział na początku tygodnia premier Donald Tusk. – Chcę zapewnić jeszcze raz, że każda polska rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze. Jeśli znajdzie się choć jeden przypadek, że ktoś dostał mniej niż powinien, wtedy otrzyma wyrównanie. Chcę uspokoić rodziców, którzy dostali mniej, że dostaną wyrównanie, jeśli doszło do urzędniczego nieporozumienia — powiedział szef rządu.

