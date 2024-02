Topaz otwiera sklepy w niedzielę. Znalazł sposób

Na dniach minie szósta rocznica wejścia w życie ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Od początku obowiązywania regulacji poszczególne sieci handlowe szukały sposobu na to, by mieć możliwość prowadzenia działalności w ostatnim dniu tygodnia. Taki sposób znalazł właśnie Topaz.

Topaz wypożycza sprzęt

Jak informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl, Topaz wstawił do części ze swoich ponad 120 sklepów sprzęt, kojarzący się bardziej z siłownią niż ze sklepem spożywczym. W placówkach zagościły m.in. bieżnie, trampoliny, czy ławeczki do ćwiczeń. – Prosimy o niekorzystanie ze sprzętu sportowego na stoisku. Sprzęt sportowy podlega wyłącznie możliwości wypożyczenia – taki komunikat mogą przeczytać klienci jednej z placówek.

Umożliwienie wypożyczania sprzętu sportowego ma pozwolić Topazowi na prowadzenia działalności również w niedziele niehandlowe. Jeden z zawartych w ustawie o zakazie handlu w niedzielę wyjątek głosi, że handel możliwy jest „w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku". Samo wypożyczanie sprzętu to nie wszystko. Topaz zorganizował akcję edukacyjną, zachęcającą klientów do troski o zdrowie (na plakatach widnieją hasła, jak np. "Żyj aktywnie, ruszaj się", czy "Bądź fit, zadbaj o zdrowie!"), a nowa wersja aplikacji mobilnej sieci została wyposażona w krokomierz. Klienci, którzy wykażą się aktywnością na tym polu, otrzymają dodatkowe kupony na zakupy.

Wiadomoscihandlowe.pl przypominają, że Topaz nie jest pierwszą siecią handlową wykorzystującą trik na wypożyczalnię sprzętu. Przed dwoma laty na podobny krok zdecydował się sklep Intermarche w Cieszynie.

Będą zmiany w ustawie o zakazie handlu?

Czy w ich ślady pójdą inni? Może okazać się, że nie będzie to już potrzebne. Z ustaleń serwisuMondayNews wynika, że Koalicja Obywatelska zamierza znieść zakaz handlu w niedzielę, przy zapewnieniu pracownikom dwóch wolnych weekendów w miesiacu i podwójnego wynagrodzenia za pracę w dni wolne. Była to jedna z przedwyborczych obietnic głównej partii koalicjnej. Pozostali koalicjanci z dystansem podchodzą do tej propozycji (Lewica), bądź mają inny pomysł na zmiany w tej sprawie (Trzecia Droga).

Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie 24 marca, czyli na tydzień przed Wielkanocą.

