Sprzedaż obligacji oszczędnościowych. Gorzej niż przed miesiącem

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lutym. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 4.517 mln zł. To wynik gorszy niż w styczniu, kiedy to resort finansów sprzedał obligacje oszczędnościowe za 5.760 mln zł. W grudniu było to natomiast 4.422 mln zł.

Wyniki sprzedaży obligacji w lutym. Szczegółowe dane

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za styczeń wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0524) – 81,4 mln zł,



1-roczne (ROR0225) – 843,1 mln zł,



2-letnie (DOR0226) – 251,4 mln zł,



3-letnie (TOS0227) – 1.544,3 mln zł,



4-letnie (COI0228) – 1.340,9 mln zł,



10-letnie (EDO0234) – 404,3 mln zł.



Podobnie jak przed miesiącem, najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.544,3 mln zł (34 proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie – COI (30 proc.) i 1-roczne – ROR (19 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie – EDO (9 proc.) i 2-letnie – DOR (6 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (2 proc).

Sprzedaż obligacji rodzinnych

Ministerstwo Finansów podaje również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800 plus klienci przeznaczyli kwotę 52 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

– W lutym sprzedaliśmy obligacje detaliczne za kwotę ponad 4,5 mld złotych, z czego 34% sprzedaży stanowiły 3-letnie obligacje TOS o oprocentowaniu stałym. Zbliżony udział w sprzedaży (30%) miały instrumenty 4-letnie indeksowane COI. Skarbowe obligacje detaliczne łączą bezpieczne pomnażanie oszczędności z konkurencyjnym oprocentowaniem. To połączenie zalet powoduje, że cieszą się one dużym zainteresowaniem. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku nasi klienci ulokowali w oszczędnościowych obligacjach skarbowych kwotę ponad 10 mld złotych – komentuje wiceminister finansów Jurand Drop.

