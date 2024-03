Pierwsze środki z KPO przed majówką? Ponad 6 mld euro

– Pierwsza transza z KPO, czyli 6,3 mld euro, wpłynie do Polski najdalej za miesiąc – informuje RMF FM, powołując się na ustalenia swojej brukselskiej korespondentki Katarzyny Szymańskiej-Borginon.

Pierwsze środki z KPO za miesiąc?

We wtorek Komitet Ekonomiczno-Finansowy dał zielone światło na wypłatę pierwszej transzy, co oznacza zgodę krajów członkowskich Unii Europejskiej. Urzędnicy Komisji Europejskiej podkreślają, że konieczne jest jeszcze sfinalizowanie procedur (tzw. komitologia), co może się przedłużyć w związku z przerwą świąteczną. – Biorąc jako przykład wypłaty w innych krajach, trzeba liczyć, że pieniądze wpłyną na konto w Warszawie za około miesiąc – podała rozgłośnia.

To oznacza, że pierwsze środki z KPO popłyną do naszego kraju pod koniec kwietnia. Przyszły miesiąc wskazywany był w tym kontekście m.in. przez ministrę funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Przypomnijmy, że wniosek o pierwszą transzę rząd Donalda Tuska złożył 15 grudnia zeszłego roku. Środki zostały odblokowane po tym, jak bardzo pozytywnie przyjęto w Brukseli tzw. plan działań ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który zawiera terminy przyjmowania naprawczych ustaw sądowniczych. O odblokowaniu środków z KPO przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała 23 lutego br.

– Cieszę się z planu działania, które zaprezentował polski rząd krajom członkowskich w tym roku. Jest to bardzo silne oświadczenie, jasna mapa drogowa dla Polski. Wasze wysiłki są zdecydowane, opierają się na reformach, które uruchomiliście i krokach, które podjęliście w zakresie niezawisłości sądów – mówiła wówczas szefowa KE.

Formalne decyzje w tej sprawie zapadły pod koniec lutego.

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Czytaj też:

Pełczyńska-Nałęcz: kolejne wnioski o KPO we wrześniu. Wkrótce ruszają konsultacjeCzytaj też:

KPO: od przybytku może zaboleć głowa. Szybsze procedury albo nie zdążymy wydać pieniędzy