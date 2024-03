„W kwestii rolnictwa posunęliśmy się krok do przodu". Tusk po spotkaniu z premierem Ukrainy

W czwartek odbyły się w Warszawie polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska oraz premiera Denysa Szmyhala. Po spotkaniu premierzy obu państw wzięli udział w konferencji prasowej. Szef polskiego rządu odniósł się m.in. do do kwestii rolnictwa, podkreślając, że „posunęliśmy się krok do przodu".

Po spotkaniu Tusk-Szmyhal. Przełom ws. rolnictwa?

– Jesteśmy bliscy rozwiązań, dotyczy to liczby produktów, które mogą napłynąć do Polski. Jesteśmy bliscy rozwiązań, aby tranzyt przez Polskę nie zakłócał rynku – powiedział Donald Tusk.

Premier poinformował, że omawiano także problemy branży transportowej, podkreślając, że chodzi o to, aby „możliwości działania dla polskich, ukraińskich przewoźników były na tym samym poziomie wymagań".

Z kolei szef ukraińskiego rządu dziękował Tuskowi Tuskowi za gościnność i organizację spotkania, podkreślając, że „Ukraina i Polska są sojusznikami strategicznymi, jesteśmy wdzięczni za wsparcie w okresie agresji rosyjskiej". – Mamy wspólne wartości i cel – bezpieczna Europa, gdzie raz i na zawsze zostanie położony kres imperializmowi rosyjskiemu – powiedział Szmyhal.

Ukraiński premier przyznał, że „Ukraina zgodziła się na pewne ograniczenia". Mówił też o kilku krokach dotyczących kwestii gospodarczych. Jednym z nich jest projekt umowy o wprowadzenia wspólnej kontroli na granicy. – Oczekujemy na uzgodnienie KE, mam nadzieję, że podpiszemy umowę – powiedział szef ukraińskiego rządu.

Szmyhal powiedział również, że strona ukraińska zakłada, że w ramach „koalicji pancernej' powstaną wspólne przedsiębiorstwa zbrojeniowe na terenie Polski i Ukrainy. – Chcemy żeby Polska była obecna przy odbudowie Ukrainy – zadeklarował premier Ukrainy.

