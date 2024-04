Rząd idzie z duchem czasu. Testament będzie można nagrać

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Propozycje zawarte w noweli mają m.in. – jak podaje Money.pl – ucywilizować kwestię Czytaj też:

Jak poprawnie sporządzić testament? Podpowiadamyustnych. Resort zapowiada, że zmiana ta ma ograniczyć próby fałszowania testamentów.

Zgodnie z nowymi przepisami treść oświadczenia woli spadkodawcy powinna być spisana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego sporządzenia przez jednego ze świadków, z podaniem miejsca i daty złożenia oświadczenia woli, miejsca i daty sporządzenia pisma oraz wskazaniem okoliczności uzasadniających sporządzenie testamentu ustnego.

Będzie można nagrać oświadczenie ws. testamentu?

Resort sprawiedliwości chce, by tego rodzaju testament można było sporządzić za pomocą nagrania na kamerze. W projekcie zapisano przepisy "regulujące nowy sposób sporządzenia testamentu ustnego – testament ustny audiowizualny". Będzie on utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk na trwałym nośniku informacji, umożliwiającym ich odtworzenie.

Jak zauważa Money.pl, w projekcie pojawi się też możliwość uchylenia z urzędu przez sąd ponownego postanowienia spadkowego w odniesieniu do tego samego spadku. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, gdy sąd na wniosek jednego spadkobiercy sąd orzeka w sprawie spadku, a następnie – po kilku latach – często ten sam sąd ponownie orzeka w rozstrzygniętej już sprawie na wniosek innego ze spadkobierców. Powoduje to niejednoznaczność co do spadku i praw spadkobierców.

Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego ma zostać przyjęty w czwartym kwartale tego roku.

