Lokaty na miesiąc. Jeden z liderów obniżył oprocentowanie

Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem lokat na miesiąc. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu.

Lokaty na miesiąc. Lider ten sam

Liderem zestawienia pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT od Banku Nowego. Oprocentowanie na tej lokacie podobnie jak przed miesiącem wynosi 7 proc. w skali roku (w lutym było to 8 proc.). Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy wcześniej założą rachunek depozytowy. Wpłacać można maksymalnie 10 000 zł.

Na drugim miejscu ponownie znalazła się Lokata Urodzinowa od Banku Millennium z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. rocznie. Oprócz warunku posiadania konta osobistego bank niezmiennie stosuje dość oryginalny wymóg – propozycja jest bowiem skierowana wyłącznie do osób, które w ciągu ostatnich 30 dni miały urodziny. Na tę lokatę można wpłacać maksymalnie 25 000 zł.

Przetasowania w czołówce

Na trzecim miejscu znalazła się Lokata Plus oferowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. By skorzystać z oferty trzeba posiadać konto osobiste w banku. Co istotne, w tym wypadku nie ma limitu wpłaty. Oprocentowanie podobnie jak przed miesiącem wynosi 5 proc. w skali roku, ale tym razem wystarczyło to, by znaleźć się w pierwszej trójce rankingu. Ma to związek z faktem, że oprocentowanie obniżył (i tym samym znalazł się poza podium zestawienia) Toyota Bank na Lokacie Plus. Przed miesiącem stawka wynosiła 5,10 proc., zaś teraz jest to 4,90 proc. rocznie. Nie zmienił się natomiast warunek uczestnictwa (trzeba posiadać konto w istytucji), oraz limit wpłat (maksymalnie 40 000 zł).

Tak jak miesiąc temu na piątym miejscu uplasowała się Lokata Facto od BFF Banking Group z oprocentowaniem 4,75 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest dla posiadaczy rachunku depozytowego, a wpłacać można maksymalnie 12 000 000 zł.

