Lokaty na rok. Niespodziewany nowy lider

Serwis Bankier.pl przeanalizował lokaty na rok proponowane przez banki w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty na rok. Nowy lider rankingu

Na czele zestawienia znalazła się nowość w postaci Lokaty dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku. Proponowane oprocentowanie to 6,10 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty należy być posiadaczem konta osobistego w banku. Na lokatę można wpłacić do 200 000 zł. Oszczędności wpłacone do Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Debiutant zepchnął na drugą pozycję rankingu jej dotychczasowego lidera, czyli Lokatę Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie podobnie jak przed miesiącem wynosi 5,50 proc. rocznie. Oferta ta również kierowana jest do posiadaczy konta osobistego, tyle że w tym wypadku nie górnego limitu wpłat.

Podium lokat na rok zamyka również Lokata Plus, ale od Toyota Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 5,10 proc. w skali roku (przed miesiącem było to 5,30 proc.). Lokata ta również kierowana jest do posiadaczy konta w banku. Na jedną lokatę można wpłacić nie więcej niż 40 000 zł, ale można założyć do 10 depozytów.

Trzy lokaty z 4,75 proc.

Tuż za podium znalazła się Lokata standardowa, proponowana przez Inbank z oprocentowaniem na poziomie 5 proc. rocznie. Piąte miejsce ex aequo zajmują trzy lokaty ze stawką 4,75 proc. w skali roku. Pierwsza z nich to Lokata Facto od BFF Banking Group, druga to Lokata terminowa Plus, proponowana przez ING Bank Śląski, trzecia zaś to Nest Lokata Nowe Środki z oferty Nest Banku.

