Lokaty na rok. „Piątka" oferowana w czterech bankach

Serwis Bankier.pl przeanalizował lokaty na rok proponowane przez banki w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty na rok. Maksymalnie 5,30 proc.

Liderem zestawienia pozostaje propozycja Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, czyli Lokata 5 Plus, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc. w skali roku. Oferta jest skierowana do osób, które mają konto w tym banku. Wpłacać można od 1000 zł.

Niewiele mniejszą stawkę, bo 5,30 proc. oferuje wicelider zestawienia, czyli Lokata Plus od Toyota Banku. Również i w tym przypadku, by skorzystać z oferty należy być posiadaczem konta w banku. Wpłacać można od 2000 do 40 000 zł.

Podium lokat na rok zamykają ex aequo Lokata standardowa od Inbanku, a także Lokata terminowa Plus oferowana przez ING Bank Śląski. Obie propozycje są objęte stawką w wysokości 5 proc. rocznie. W pierwszym przypadku nie ma żadnych dodatków wymogów, a wpłacać można od 5000 do 50 000 zł. Aby natomiast skorzystać z oferty ING, trzeba posiadać konto oszczędnościowe w instytucji finansowej. Wpłacać można od 1000 do 100 000 zł.

Tuż za podium znalazły się oferty z oprocentowaniem na poziomie 4,75 proc. w skali roku. Chodzi o Lokatę Facto od BFF Banking Group oraz Nest Lokata Nowe Środki od Nest Banku. Na piątym miejscu uplasowała się natomiast Lokata Zysk+Progresja, proponowana przez Santander Consumer Bank. Proponowane oprocentowanie to 4,62 proc. w skali roku.

Bankier.pl zwraca uwagę, że w porównaniu ze styczniowym zestawieniem, aż sześć banków zdecydowało się na obniżenie oprocentowania na lokacie. To przypadek wspomnianej Lokaty standardowej od Inbanku (z 5,40 proc. na 5 proc.), a także Lokaty na nowe środki Alior Banku (z 4,50 proc. na 4 proc.), Lokaty Horyzont Zysku Bank Millennium (z 4,50 proc. na 4,35 proc.), NOWYdepozyt 12M Gwarantowany Banku Nowy (z 5 proc. na 4,20 proc.), Lokaty na nowe środki BNP Paribas Bank Polska (z 4,25 proc. na 3,75 proc.), a także Lokaty na nowe środki (placówka) BOŚ Banku (z 4,75 proc. na 4,55 proc.).

Wyższe oprocentowanie na pół roku

Na wyższe oprocentowanie niż w przypadku lokat na rok można liczyć decydując się na założenie lokaty na pół roku. Tu lider zestawienia, czyli Nest Lokata Witaj Nest Banku oprocentowana jest na poziomie 7,10 proc. w skali roku. Przypomnijmy, że oferta skierowana jest dla nowych klientów. Muszą oni spełnić następujące warunki:

Założyć konto i zapewniać wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł,



Wykonać co najmniej trzy transakcje (przelew lub płatności kartą, lub płatność Blik) każdego miesiąca.



Maksymalna kwota wpłaty na lokatę to 25 000 zł.

