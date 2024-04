Palikot pozwał Rzecznika Finansowego. Na reakcję nie trzeba było długo czekać

W środę Janusz Palikot poinformował w mediach społecznościowych, że pozywa Rzecznika Finansowego w związku z podjętymi jesienią ubiegłym roku działaniami wobec jego spółki Tenczynek Dystrybucja (należy do grupy kapitałowej Manufaktura Piwa Wódki i Wina zarządzanej przez byłego polityka).

– Dzisiaj to my zaczynamy rozliczenie osób, które zdecydowały się zaatakować mnie i moje firmy w czysto polityczny sposób. Zgodnie z rekomendacją prawników z Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni, którzy zgromadzili rzetelny materiał dowodowy, wnieśliśmy pozew przeciwko Rzecznikowi Finansowemu, domagając się przeprosin oraz wycofania bezpodstawnie i bezprawnie nałożonych kar na spółkę Tenczynek Dystrybucja – napisał Palikot.

– Rzecznik Finansowy (z siedzibą na Nowogrodzkiej, nieopodal biura PiS-u) był jednym z pierwszych organów Państwa, które zaczęły publicznie wypowiadać się o rzekomych nieprawidłowościach, mimo że doskonale wiedział, iż nie ma do tego żadnych podstaw formalnych. Kierował też donosy do innych instytucji, o czym informował publicznie. Na co liczył, jeśli nie na spadek mojej wiarygodności? – dodał.

Rzecznik Finansowy o zarzutach Palikota

W komentarzu dla Money.pl Rzecznik Finansowy podkreślił, że jeszcze nie otrzymał pozwu. Postanowił jednak odnieść się do „twierdzeń i zarzutów" zawartych w oświadczeniu Palikota „z uwagi na ich wagę". Rzecznik zaznacza, że jest niezależną instytucją, której ustawowym zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje.

Jako nieprawdziwe Rzecznik ocenia zarzuty m.in. o „politycznym sposobie" działania Rzecznika. – Wszystkie dotychczasowe działania Rzecznika Finansowego prowadzone w sprawie Tenczynek Dystrybucja S.A. podejmowane były na podstawie i w granicach przepisów prawa i podyktowane były wyłącznie troską o ochronę klientów podmiotów rynku finansowego, do czego Rzecznik jest ustawowo zobowiązany – podkreśla Rzecznik Finansowy.

W dalszej części komentarza Rzecznik Finansowy podkreśla, że jest państwową osobą prawną, której dobra osobiste podlegają ochronie. Rozważa w związku z tym kroki prawne. – Oświadczenie pana Janusza Palikota zawiera szereg nieprawdziwych informacji, które mogą godzić w dobre imię Rzecznika Finansowego, Rzecznik analizuje możliwość podjęcia stosownych i adekwatnych działań prawnych nakierowanych na ochronę praw Rzecznika Finansowego – poinformowano w oświadczeniu.

