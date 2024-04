Palikot pozywa Rzecznika Finansowego. „Dość tego"

Biuro Rzecznika Finansowego wezwało w październiku zeszłego roku spółkę Tenczynek Dystrybucja do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej, która ma polegać na wprowadzeniu konsumentów w błąd poprzez posługiwanie się przez Tenczynek Dystrybucja (w ramach projektu pod nazwą „Bunt Finansowy") terminologią charakterystyczną dla finansowania społecznościowego (crowdfunding). Oceniono, że to może sugerować, że są to usługi finansowania społecznościowego w rozumieniu przepisów unijnych i ustawy o finansowaniu społecznościowym, a także że usługi te są oferowane i świadczone w zgodzie z tymi przepisami oraz pod nadzorem publicznym, podczas gdy wykonywana przez Tenczynek Dystrybucja działalność nie stanowi świadczenia usług finansowania społecznościowego w rozumieniu wskazanych przepisów. Biuro Rzecznika Finansowego wezwało spółkę Tenczynek Dystrybucja do złożenia właściwego oświadczenia na stronie internetowej w którym potwierdzi, że stosowała nieuczciwą praktykę rynkową w opisanym powyżej zakresie.

Palikot pozwał Rzecznika Finansowego

Twórca spółki Janusz Palikot zamieścił dziś w mediach społecznościowych wpis, w którym informuje o wniesieniu pozwu przeciwko Rzecznikowi Finansowemu.

– Dzisiaj to my zaczynamy rozliczenie osób, które zdecydowały się zaatakować mnie i moje firmy w czysto polityczny sposób. Zgodnie z rekomendacją prawników z Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni, którzy zgromadzili rzetelny materiał dowodowy, wnieśliśmy pozew przeciwko Rzecznikowi Finansowemu, domagając się przeprosin oraz wycofania bezpodstawnie i bezprawnie nałożonych kar na spółkę Tenczynek Dystrybucja – napisał Palikot.

– Rzecznik Finansowy (z siedzibą na Nowogrodzkiej, nieopodal biura PiS-u) był jednym z pierwszych organów Państwa, które zaczęły publicznie wypowiadać się o rzekomych nieprawidłowościach, mimo że doskonale wiedział, iż nie ma do tego żadnych podstaw formalnych. Kierował też donosy do innych instytucji, o czym informował publicznie. Na co liczył, jeśli nie na spadek mojej wiarygodności? – dodał.

W dalszej części wpisu Palikot zastanawia się dlaczego Rzecznik Finansowy, jeśli miał zastrzeżenia do Tenczynek Dystrybucji, nie dołączył do postępowania restrukturyzacyjnego (do czego był uprawniony), a zamiast tego nałożył na spółkę bezpodstawnie karę pieniężną, pogarszając jeszcze bardziej jej sytuację finansową.

„Dość tego"

Były polityk zwraca również uwagę, że z działaniami Rzecznika Finansowego zbiegły się niekorzystne wobec niego materiały w TVP Info i „Wiadomościach" TVP.

– W mojej ocenie to pozorne działania, bez formalnego sensu i uzasadnienia. Realizowane tylko po to, żeby w mediach chwalić się kolejnym atakiem na firmy Palikota. Dość tego. Dziś już chyba wszyscy wiemy, jak działało Państwo PiS-u. Często sterowane ręcznie i nastawione na niszczenie swoich wrogów. Rozliczymy się z każdym, kto doprowadził moje firmy do takiej sytuacji i udowodnimy swoje racje przed niezawisłymi Sądami, żeby nie pozostawić cienia wątpliwości – pisze Palikot.

