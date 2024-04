Rekonstrukcja rządu coraz bliżej. Tusk przejmie jeden z resortów?

Pierwsza rekonstrukcja trzeciego rządu Donalda Tuska zbliża się wielkimi krokami. Do zmian ma dojść na przełomie wiosny i lata. Częściowo wymuszą je czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie jest bowiem tajemnicą, że niektórzy ministrowie chcą spróbować swoich sił w wyborach europejskich i w sytuacji, gdy uzyskają mandat, konieczne będzie znalezienie następców.

Wśród ministrów, którzy mogą wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego wymienia się m.in. ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana, jak również ministra aktywów państwowych Borysa Budkę.

Rekonstrukcja rządu. Tusk zastąpi Budkę?

Jak informuje „Super Express" tego ostatniego miałby zastąpić...sam premier. – Jeśli wystartuje i zdobędzie mandat europosła, to pojawił się pomysł, aby to Donald Tusk objął osobiście nadzór nad resortem aktywów państwowych. Ostatnio Borys Budka opowiada, że nie chce startować do Brukseli, ale nie ma ponoć jeszcze decyzji – mówi w rozmowie z gazetą jeden z polityków Platformy Obywatelskiej.

Politolog prof. Kazimierz Kik ocenia, że jeśli scenariusz ten spełni się, to „będzie to oddawać istotę politycznej mentalności Donalda Tuska". – Gdyby Tusk przejął schedę po Borysie Budce, który startowałby do europarlamentu, i zajął się nadzorem spółek państwowych, to byłoby właśnie potwierdzenie Tuska jako jedynego wodza w KO – mówi „Super Expressowi" prof. Kik.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Poprzednie wybory odbyły się 26 maja 2019 roku. Wówczas również o mandat ubiegało się kilku ministrów ówczesnego rządu Mateusza Morawieckiego, wskutek czego doszło do jego rekonstrukcji. Do Brukseli przenieśli się m.in. wicepremier Beata Szydło, minister rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister edukacji Anna Zalewska, czy szef MSWiA Joachim Brudziński.

