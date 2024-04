Restauracja zachęca do pozbycia się telefonu. W zamian oferuje prezenty

W dzisiejszych czasach praktycznie nie rozstajemy się z telefonami komórkowymi. Towarzyszą nam również podczas posiłku, nawet w sytuacji, gdy nie jemy sami. Dostrzegła to jedna z węgierskich restauracji i postanowiła coś z tym zrobić.

Pozbędziesz się telefonu na czas posiłku, otrzymasz prezenty

Chodzi o VakVarjú. Jak podaje Informacyjna Agencja Radiowa, mieszcząca się w Budapeszcie restauracja, w dniach 22-28 kwietnia uruchomi specjalną akcję, mającą na celu nakłonienie klientów do odłożenia telefonów podczas posiłku i skupieniu się na współbiesiadnikach. – Podczas tego wyjątkowego tygodnia klienci zachęcani są do odłożenia na czas posiłku telefonów komórkowych do pudełka i spędzenia razem wyjątkowych chwil – opisuje akcję organizator.

Do wzięcia udziału w akcji zachęcane są na ogół pary, oraz rodziny z dziećmi, a w szczególności wnuki z dziadkami. – Powinniśmy starać się przeżywać te momenty wspólnie, zadawać pytania i uczyć się od naszych dziadków. Mają oni wielką mądrość życiową, mogą opowiedzieć nam o naszych przodkach, dać nam poczucie przynależności. To właśnie podczas tych spotkań możemy naprawdę spędzić razem czas – tłumaczy właściciel restauracji.

Grupy, które zdecydują się na odłożenie telefonów na czas posiłku, mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Rodziny z dziećmi poniżej 14. roku życia otrzymają za darmo posiłek z menu dla najmłodszych, dziadkowie z wnukami dostaną natomiast gratis ciasto. Z kolei pary mogą liczyć na lampkę wina musującego.

Darmowe wino we Włoszech

Jak niedawno pisaliśmy, do rezygnacji z telefonu podczas konsumpcji zachęca włoska restauracja Al Condominio. Klienci, którzy wrzuca komórkę do specjalnej skrzynki, otrzymają darmową butelkę wina. – Chcieliśmy otworzyć restaurację inną niż wszystkie, dlatego wybraliśmy ten format. Klienci mogą zrezygnować z technologii, jednocześnie ciesząc się wspólnymi chwilami – tak w rozmowie z theguardian.com skomentował pomysł właściciel lokalu.

Na bezpłatnym winie może się nie skończyć. Klienci, którzy po posiłku opiszą swoje wrażenia, mają szansę wygrać darmowy posiłek. Zwyciężą ci, którzy napiszą najwięcej miłych słów.

