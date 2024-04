Tusk obiecał wyższą kwotę wolną. Minister Domański został zapytany o konkrety

Będzie kwota wyższa od podatku – potwierdził minister finansów Andrzej Domański. Nie potrafił jednak wskazać, kiedy mogą zapaść decyzje, a jedynie powiedział, że premier Donald Tusk zobowiązał go do „przedstawienia planu, jak dojść do tej kwoty 60 tys. zł wolnej od podatku”.

Minister finansów Andrzej Domański był we wtorek rano gościem Konrada Piaseckiego w TVN24. Szef resortu był pytany m.in. o obiecane przez Koalicję Obywatelską podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Kiedy wyższa kwota wolna od podatku? Podniesienie kwoty wolnej obiecywał Donald Tusk w kampanii wyborczej. Po wygranych wyborach zaczął jednak dawać do zrozumienia, że realizacja tej obietnicy może zająć więcej czasu. – Nie podejmiemy żadnej decyzji, także dotyczącej podniesienia kwoty wolnej do podatku, dopóki nie będzie pełnego zabezpieczenia finansowego samorządów – oświadczył premier kilka miesięcy temu w Gliwicach. Jak dodał, rząd nie podejmie żadnych decyzji, które osłabią kondycję finansową samorządów. – Moim zadaniem jest, żeby wyposażyć samorządy w większe kompetencje i w większe pieniądze, a nie w mniejsze – stwierdził szef rządu. Andrzej Domański zapewnił, że pomysł nie zginął i będzie realizowany w tej kadencji. - Premier zobowiązał mnie do przedstawienia planu, jak dojść do tej kwoty 60 tys. zł wolnej od podatku. Oczywiście taki plan panu premierowi przedstawię – powiedział, ale nie chciał zarysować bardziej konkretnego przedziału czasu. Dodał, że w tym wszystkim nie można zgubić myślenia o wzroście gospodarczym. – Bez tego nie naprawimy finansów publicznych. Obciążenia podatkowo-składkowe rosły za rządów PiS, wbrew temu, co mówił PiS – dodał Domański. 22 nowe podatki w siedem lat Odniósł się w ten sposób do opublikowanego dziś przez kierowany przez jego resort raportu „Stan Polskich Finansów Publicznych 2016-2023. Biała Księga”, w którym zebrano informacje o zmianach w podatkach, liczbie nowych danin i kosztach ich wprowadzenia. Autorzy „Białej Księgi” zauważają, że w ciągu siedmiu analizowanych lat doszło do prawdziwej eksplozji nowych podatków, których część była wprowadzana tylnymi drzwiami i dla niepoznaki nie jako podatek, lecz pod inną nazwą: „składek”, „opłat”. Budowa, funkcja i mechanizm pozwalają jednak zakwalifikować je jako podatek. W latach 2016-2022 wprowadzono 22 nowe daniny, opłaty i inne obciążenia, które zgodnie z międzynarodową metodyką rachunków narodowych są definiowane jako podatki" – wylicza Ministerstwo Finansów. Więcej piszemy o tym w tekście poniżej. Czytaj też:

