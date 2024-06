W jakich krajach ZUS wypłaca polskie emerytury? Zaskakujące kierunki

Jak niedawno informowaliśmy, wielu Niemców, którzy zakończyli już aktywność zawodową, decyduje się na spędzenie emerytury poza granicami swojego kraju. Najczęściej wybierają takie kraje jak: Austria, Szwajcaria, oraz Hiszpania, gdzie wypłacanych jest miesięcznie ok. 80 500 świadczeń (w samej Austrii jest to ok. 30 tys. emerytur). Sporym zainteresowaniem cieszy się również Polska (siódme miejsce w zestawieniu). Do naszego kraju trafia 8650 wypłat emerytur.

Gdzie przebywają polscy emeryci? Przesłane redakcji „Wprost" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dane mogą zaskakiwać. O ile niemieccy emeryci wybierają przede wszystkim europejskie miasta, tak w przypadku naszych seniorów panuje pod tym względem większe zróżnicowanie.

Gdzie mieszkają polscy emeryci?

Z danych ZUS wynika, że przeciętna miesięczna liczba wypłat świadczeń emerytalno-rentowych transferowanych za granicę to niemal 95 tys., a łączna kwota wypłat wyniosła w pierwszym kwartale tego roku – 510 596,2 zł.

Krajem do którego ZUS transferuje najwięcej emerytur są Niemcy. Przeciętna miesięczna liczba wypłat to 27 629, a łączna kwota wypłat wyniosła w okresie styczeń – marzec br. to 164 086,5 zł.

Na drugim miejscu znalazła się Kanada (przeciętna miesięczna liczba wypłat to 12 657, a łączna kwota wypłat wyniosła 72 155,3 zł), wyprzedzając USA (przeciętna miesięczna liczba wypłat to 8 866, a łączna kwota wypłat wyniosła 57 107,0 zł). Tuż za podium zestawienia znalazła się Australia, gdzie ZUS wysyła miesięcznie 8 603 świadczeń, czyli jedynie o 63 mniej niż do USA. Łączna kwota wypłat jest jednak wyraźnie niższa (37 453,1 zł). Piątym najchętniej wybieranym krajem przez polskich emerytów jest kraj najchętniej wybierany przez niemieckich seniorów. Do Austrii transferowanych jest 5 555 emerytur, a łączna kwota wypłat to 23 520,9 zł.

W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się jeszcze:

Francja (5 632 transferów, łączna kwota wypłat – 22 670,4 zł),



Szwecja (4 468 transferów, 19 721,5 zł),



Wielka Brytania (4 017 transferów, 32 347,6 zł),



Czechy (2 616 transferów, 8 242,4 zł).



Dziesiąte miejsce zajęła Holandia, gdzie ZUS transferuje miesięcznie 1764 emerytur, a łączna kwota wypłat w okresie styczeń-marzec br. wyniosła 10 579,7 zł.

