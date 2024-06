ZUS zakończył wysyłkę listów do emerytów. Chodzi m.in. o „trzynastkę"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wysłał listy do emerytów, w których przekazuje informacje dotyczące waloryzacji rent i emerytur, a także 13. emerytury. – ZUS zakończył wydruk i wysyłkę decyzji waloryzacyjnych oraz decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w tym roku. Oznacza to, że do naszych klientów trafi łącznie ponad 8,6 milionów sztuk dokumentów – poinformował Polską Agencję Prasową Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

ZUS informuje o waloryzacji i 13. emeryturze

ZUS poinformował o podwyżce rent i emerytur o 12,12 proc., oraz o zakończeniu wypłat 13. emerytury.

– ZUS jest zobowiązany przepisami prawa do tego, aby taką informację przekazać świadczeniobiorcom. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych została zrealizowana – analogicznie jak w latach ubiegłych – łącznie z wysyłką decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego – w jednej kopercie – wyjaśnia rzecznik ZUS.

Przypomnijmy, że 13. emerytura została wypłacona w tym roku po raz szósty. Tegoroczna wysokość świadczenia to 1780,96 zł brutto, czyli kwota minimalnej emerytury. Dodatek przysługuje osobom, które 31 marca br. miały prawo do wypłaty rent i emerytur. W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych. Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna 13. emerytura. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy „trzynastkę" wypłaca ZUS.

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że większość Polaków sprzeciwia się likwidacji 13. i 14. emerytury. Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za likwidacją 13. i 14. emerytury", jedynie 20 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Zniesienia świadczeń nie chce natomiast 59 proc. ankietowanych, a niespełna 21 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Czytaj też:

Waloryzacja rent i emerytur w 2025 r. Rząd przedstawił propozycjęCzytaj też:

Przepisy bezlitosne dla przedsiębiorców. Duży ZUS w górę od stycznia