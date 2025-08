Trzy lata pracy więcej = tysiące złotych więcej. ZUS pokazuje liczby

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprezentował konkretne wyliczenia, które pokazują, jak praca po osiągnięciu wieku emerytalnego może znacząco zwiększyć wysokość świadczenia. Przedstawione dane pokazują, że każdy dodatkowy rok pracy przekłada się na wyższą emeryturę. Po trzech latach można liczyć nawet na wzrost o 41 proc.

Symulacja

ZUS, w odpowiedzi na pytania „Faktu”, przygotował symulację dla dwóch przykładowych osób: mężczyzny urodzonego w styczniu 1960 roku i kobiety urodzonej w styczniu 1965 roku. Oboje osiągnęli wiek emerytalny w styczniu 2025 roku. Przyjęto, że rozpoczęli pracę zawodową w wieku 25 lat i przez cały ten czas odprowadzali składki emerytalne od podstawy równej przeciętnemu wynagrodzeniu.

Według obliczeń ZUS, jeśli taka osoba zdecyduje się opóźnić moment przejścia na emeryturę, jej świadczenie wzrośnie odpowiednio:

o 12 proc. przy odłożeniu decyzji o rok (do stycznia 2026 r.),

o 26 proc. przy opóźnieniu o dwa lata (do stycznia 2027 r.),

o 41 proc. po trzech latach dodatkowej pracy (do stycznia 2028 r.).

Chociaż rząd nie planuje podnosić wieku emerytalnego, stawia na zachęty do dłuższej aktywności zawodowej. Obecnie około 70 proc. osób przechodzi na emeryturę natychmiast po osiągnięciu odpowiedniego wieku – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Dłuższa praca

Część seniorów wybiera jednak inną drogę: łączy emeryturę z dalszym zatrudnieniem. Warunkiem jest zakończenie dotychczasowego stosunku pracy, choćby na jeden dzień. W zamian emeryt może dorabiać bez żadnych limitów oraz raz do roku złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, z uwzględnieniem nowych składek.

Liczba pracujących emerytów w Polsce rośnie. Na koniec 2015 roku było ich 575,4 tys., a do końca 2024 roku liczba ta wzrosła do 872,6 tys., co oznacza wzrost o ponad 51 proc.

Eksperci zwracają uwagę, że wybór pomiędzy dłuższą pracą a wcześniejszą emeryturą z dorabianiem zależy od indywidualnej sytuacji. W przypadku kobiet posiadających środki w OFE opłacalne może być wcześniejsze przejście na emeryturę, ponieważ w wieku 65 lat ZUS przeliczy ich świadczenie tak, jakby nigdy go wcześniej nie pobierały.