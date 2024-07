Bon energetyczny. Zobacz wzór wniosku

Na początku maja rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon energetyczny i maksymalną cenę energii elektrycznej na drugie półrocze tego roku. Nowe ceny energii obowiązują zatem od tego tygodnia. Co z bonem energetycznym? Ministerstwo Klimatu i Środowiska właśnie opublikowało na swoich stronach internetowych wzór wniosku o wypłatę świadczenia (są one dostępne tutaj). Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września br. (dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Bon energetyczny. Co trzeba podać we wniosku?

We wniosku należy podać m.in. dane wnioskodawcy i osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, adres zamieszkania, numer rachunku, główne źródło ogrzewania.

Wniosek o przyznanie bonu trzeba będzie złożyć wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta, w formie papierowej lub elektronicznej.

Przypomnijmy, że bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, których miesięczne dochody nie przekraczają:

2,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;



1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.



Bon ma wartość:

300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;



400 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego;



500 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego;



600 zł dla gospodarstwa liczącego 6 lub więcej osób.



W sytuacji, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, bon ma mieć dwukrotnie wyższą wartość, czyli 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 800 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, 1000 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego i 1200 zł dla gospodarstwa liczącego 6 lub więcej osób.

W ustawie przewidziano mechanizm „złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów to 20 zł.

