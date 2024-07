Podwyżki cen prądu. O ile wzrosną rachunki w tym miesiącu?

W poniedziałek 1 lipca przestają obowiązywać rządowe tarcze, które obniżały nasze rachunki za prąd, gaz i ciepło. – Nie ma już uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za energię elektryczną i gaz – stwierdził prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Jego zdaniem sytuacja na rynku surowców już się unormowała i dziś ich ceny nie skaczą, tak jak to miało miejsce dwa i pół roku temu, gdy rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził niższe ceny dla różnych grup odbiorców.

Wyższe rachunki za prąd od 1 lipca

Do końca czerwca 2024 roku odbiorców indywidualnych obowiązywała cena netto za sprzedaż energii na zamrożonym poziomie 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu). Od 1 lipca cena ta wzrośnie do 500 zł/MWh, bez znaczenia jest już poziom zużycia energii. Szacuje się, że w przypadku statystycznej rodziny rachunki wzrosną o mniej więcej 40 zł miesięcznie (tak powinno być w przypadku gospodarstw domowych zużywających do 2 MWh energii elektrycznej w ciągu roku).



„Na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się: koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). Ten drugi składnik rachunku od 1 lipca zostanie odmrożony, co oznacza, że opłata za dostarczenie energii ze stawki 289 zł/MWh wzrośnie do 430 zł/MWh. Jednocześnie opłata ta w drugiej połowie br. zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która w 2024 r. dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie (stawka jest ryczałtowa, a jej wysokość zależy od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę). Opłata mocowa do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiła 0 zł” – napisano w rządowym komunikacie dotyczącym nowych cen.

Bon energetyczny – dla kogo?

Najgorzej sytuowani odbiorcy mogą skorzystać z jednorazowego świadczenia nazwanego bonem energetycznym. Do jego otrzymania kwalifikują się gospodarstwa spełniające określone kryteria dochodowe:

w gospodarstwach jednoosobowych – gdy dochody nie przekraczają 2500 zł

w gospodarstwach wieloosobowych – gdy dochód na jedną osobę nie przekracza 1700 zł

emeryci pobierający świadczenia równe lub niższe od minimalnej emerytury.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie mechanizmu „złotówka za złotówkę”. Osoby, które przekroczą w/w progi, otrzymają świadczenie, ale jego wysokość zmniejszy się proporcjonalnie do nadwyżki. Minimalna kwota wypłaty to 20 zł.

Ile wyniesie bon energetyczny?

Kwoty bonu energetycznego zależą od liczbyosób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe:

300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,

400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,

500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,

600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wnioski o bon energetyczny będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Od momentu złożenia kompletnego wniosku samorządy będą miały 60 dni na jego rozpatrzenie. Środki z bonu energetycznego zostaną przelane na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy pod koniec bieżącego roku lub na początku 2025 roku.

