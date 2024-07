Praca niełatwa i nie dla każdego. Przyciągać mogą zarobki

Mazowiecka Służba Więzienna prowadzi obecnie nabór kandydatów do służby w zakładach karnych i aresztach śledczych. O szczegółach informuje serwis gs.24.pl. Poszukiwani są nie tylko strażnicy, ale też wychowawcy, kwatermistrzowie, informatycy, psychologowie. O pracę mogą się również ubiegać pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Osoby aplikujące o pracę powinny:

posiadać obywatelstwo polskie,



mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,



korzystać z praw publicznych,



być niekaralne,



posiadać zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby.



Co ciekawe, o zatrudnienie w Służbie Więziennej mogą starać się osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Preferowane są jednak osobe, który ukończyły kierunkowe studia z zakresu nie tylko resocjalizacji, bezpieczeństwa narodowego, kryminologii, ale też finansów, pedagogiki, psychologii, a nawet kierunków medycznych czy inżynierskich.

Jak wspomniano, od kandydatów wymaga się m.in. sprawności fizycznej. Jeśli osoba zainteresowana podjęciem pracy nie może się tu wykazać, lepiej, by darowała sobie wysyłanie aplikacji. Podczas spotkania rekrutacyjnego kandydata czeka bowiem nie tylko rozmowa kwalifikacyjna, ale też test sprawności fizycznej. Chętnych czeka też obowiązkowa komisja lekarska.

O pracę niekoniecznie jest łatwo, a i sama praca jak wiadomo do łatwych nie należy (stąd obok zdolności fizycznych wskazano posiadanie również zdolności psychicznych do pełnienia służby). Czy się opłaca? Dane przytoczone przez portal pokazują, że wynagrodzenie w więziennictwie wydaje się całkiem atrakcyjne. Na początku młody funkcjonariusz, na podstawowym stanowisku strażnika działu ochrony, po ukończonej szkole średniej, może liczyć na ok. 5 270 zł netto. Oprócz wynagrodzenia funkcjonariusze otrzymują: trzynastkę (trzynasta pensja), mundurówkę, dodatki za stopień, za staż pracy, wcześniejszą emeryturę, dłuższy urlop, dofinansowanie do wypoczynku, ryczałt za dojazdy do miejsca pełnienia służby, równoważnik za brak mieszkania.

W czasie służby funkcjonariusz ma także możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych, specjalistycznych oraz z kursów w ramach doskonalenia zawodowego.

