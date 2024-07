Rewolucyjna zmiana w Aldi. Uderzy m.in. w seniorów

Miliony konsumentów ma w zwyczaju przeglądanie broszur poszczególnych sklepów, by móc zastanowić się co i za ile w najbliższym czasie kupić. Wszystko wskazuje na to, że niebawem takiej możliwości nie będą już mieć klienci Aldi.

Aldi rezygnuje z tradycyjnych gazetek

Jak podaje serwis dlahandlu.pl, sieć chce zrezygnować z papierowych gazetek reklamowych na rzecz reklamy cyfrowej. Nie stanie się to jednak od razu, Aldi planuje fazę testów, by sprawdzić jak na zmiany zareagują klienci.

Entuzjazmu w tej kwestii może nie być co pokazują doświadczenia Rewe. Latem ubiegłego roku sieć zapowiedziała całkowitą rezygnację z broszur reklamowych. Protest ze strony klientów był ogromny. Dziś Rewe twierdzi jednak, że zmiany przyniosły pozytywne efekty i po mniej więcej półroczu funkcjonowania bez papierowej broszury nastąpił rozwój sprzedaży.

Czy w ślady Aldi i Rewe pójdą inni? Według ekspertów to tylko kwestia czasu z uwagi m.in. na koszty druku, czy drogi papier. Same sieci chętniej podnoszą kwestie dbania o środowisko. Mniejsze zapotrzebowanie na papierowe gazetki oznacza mniejsząemisję CO2.

Przedstawiciel Rewe Peter Maly wylicza, że brak papierowych broszur przyczynił się do zaoszczędzenia ponad 73 tys. ton papieru, ograniczenia emisji CO₂ o 70 tys. ton i zużycia wody 1,1 mln ton.

Potencjał do oszczędzania w przypadku Aldi jest spory, bowiem broszury sieci liczą niekiedy ponad 30 stron i są dwukrotnie obszerniejsze niż broszury innych sprzedawców detalicznych.

Z drugiej strony brak gazetki może zrazić potencjalnych klientów, w tym m.in. seniorów, wśród których wielu z dystansem może podchodzić do rozwiązań cyfrowych.

Jak wspomniano, na razie Aldi planuje fazę testową. Wykorzystanie nowych form komunikacji reklamowej początkowo ma dotyczyć jedynie Aldi Süd. Proces wycofywania papierowych broszur zaplanowano na 19 sierpnia.

Czytaj też:

Ubywa małych sklepów w Polsce. „Konkurencja jest mordercza"Czytaj też:

Produkty Wittchen znów w Lidlu. Dość przystępne ceny