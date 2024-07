Produkty Wittchen znów w Lidlu. Dość przystępne ceny

Wittchen to polska marka, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży ekskluzywnej galanterii skórzanej. W jej ofercie dostępnych jest wiele produktów, jak m.in. różnego rodzaju torebki, portfele, paski, wizytowniki czy walizki.

Produkty Wittchen znów w Lidlu

Od 25 lipca, czyli od najbliższego czwartku w sklepach Lidl Polska można będzie kupić produkty Wittchen.

Chodzi m.in. o walizki z polikarbonu Wittchen, które – w zależności od pojemności (32 l, 57 l, 88 l) – dostaniemy w cenach: 149 zł, 169 zł i 189 zł za sztukę. Oprócz odporności na uszkodzenia walizki cechują się lekkością, a teleskopowa rączka i obrotowe kółka zapewniają komfort i wygodę podróży.

Od czwartku w Lidlu dostępne będą również minitorebki – od stonowanych i prostych faktur, po kolorowe printy z plecionym paskiem. To niezastąpiony element garderoby, który łączy w sobie funkcjonalność z modnym wyglądem. Minitorebki będą dostępne w cenie 69,99 zł/szt. Na sklepowych półkach pojawią się również torby sportowe Wittchen w cenie 59,99 zł/szt.

Oferta trwa od 25 lipca do wyczerpania zapasów, co – jak pokazuje praktyka – następuje bardzo szybko.

Lidl – jak przypomina Radio Zet – współpracuje z Wittchenem od 2012 roku. Ostatni raz produkty polskiej marki pojawiły się w dyskoncie 8 lipca br. Były to plecione torebki i plecaki.

– Pleciona torebka – idealna na plażę, jak i do miasta. Doskonale skomponuje się ze zwiewną sukienką lub lnianymi elementami garderoby, podkreślając charakter boho Twojej stylizacji – zachwalał Lidl.

Z kolei plecaki – jak wskazywała sieć – świetnie sprawdzają się nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów, ale mogą być świetnym dodatkiem do różnych stylizacji do pracy lub na bardziej eleganckie wyjścia do kina lub restauracji.

