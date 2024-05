Promocja na walizki Wittchen w Lidlu. Sprawdzą się na wakacyjne wyjazdy

Lidl to znany dyskont, który słynie nie tylko ze sprzedaży produktów spożywczych. Regularnie zaskakuje swoich klientów też przemysłowymi ofertami m.in. tymi z asortymentem ogrodniczym, dla majsterkowiczów czy kuchni. Tym razem zachwyceni będą miłośnicy mody i podróżowania. Niebawem uda się zaoszczędzić na kultowych produktach marki Wittchen.

Walizki Wittchen w Lidlu. Nadchodzi promocja

Walizki marki Wittchen pojawią się na półkach Lidla 16 maja i powinny być dostępne do 18 maja. Trzeba jednak pamiętać, że zwykle przy tego typu akcjach kultowe artykuły sprzedawane w promocyjnych cenach znikają ze sklepu w zaledwie kilka godzin. Warto być czujnym. Jeśli jesteście zainteresowani, lepiej wpiszcie powyższe daty do kalendarza.

W Lidlu powinniśmy zastać wiele rodzajów walizek Wittchen w różnych rozmiarach i kolorach. Ich ceny będą zaczynać się od 109 zł – właśnie tyle mamy zapłacić za mini model w stylu kuferka czy kosmetyczki. Wykonany jest z polikabronu i zabezpieczono go specjalnymi nóżkami. To produkt o pojemności 10 l o wymiarach 22 × 28 × 15 cm.

W dalszej kolejności mowa już o konkretnych tradycyjnych walizkach na kółkach obrotowych. Za najmniejsze zapłacimy 149 zł, zaś za największe 189 zł. Średni model ma kosztować 169 zł. Produkty mają kolejno pojemności 32, 75 oraz 88 litrów. Wszystkie posiadają m.in. specjalne pasy zabezpieczające bagaż, zamki z systemem TSA oraz strukturę bardzo odpornego na uszkodzenia polikabronu. Produkty nie tylko elegancko wyglądają, ale przede wszystkim uznawane są za wyjątkowo praktyczne.

Produkty Wittchen w Polsce. W Lidlu się opłaca

Wittchen to znane polskie przedsiębiorstwo produkujące galanterię skórzaną od lat. Produkty firmy cenione są w różnych miejscach na świecie i często nie należą do najtańszych. Promocja jak ta zapowiedziana właśnie w Lidlu, jest doskonałą okazją do tego, by zaoszczędzić. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie załapiecie się na produkty z dyskontu, wciąż możecie szukać ich m.in. na oficjalnej stronie marki. Sieć również od czasu do czasu organizuje specjalne promocje. Przykładowo aktualnie można otrzymać rabat w wysokości 20 proc. za zestawy walizek przy zakupach za minimum 599,90 zł.

Warto pamiętać, że właśnie zaczyna się sezon urlopowy i wakacyjny, dlatego zaopatrzenie się w specjalną walizkę może okazać się wyjątkowo potrzebne. W ogólnej ofercie Wittchen dostępne są nie tylko walizki, ale też małe plecaki podróżne, różnorodne etui, paski, organizery i wiele innych.

