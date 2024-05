Ważne zmiany w aplikacji Lidla. Nadchodzi koniec popularnej funkcji

O zmianach w aplikacji Lidla poinformowały niemieckie media. Portal Lebensmittel Zeitung donosi, że nadchodzi koniec słynnych kuponów, które trzeba było aktywować, by skorzystać z promocji. Zdradzono, na czym mają polegać zmiany. Klienci powinni być zadowoleni.

Nadchodzą zmiany w aplikacji Lidla

Każdy klient robiący codzienne zakupy w popularnych dyskontach ceni sobie komfort i łatwość w całym tym procesie. To m.in. z tego powodu chętnie korzystamy z kas samoobsługowy, które pomagają uniknąć kolejek czy szukamy promocji, by płacić mniej. Te zwykle obowiązują pod warunkiem, że jesteśmy użytkownikami aplikacji lojalnościowej danej sieci. Niestety czasem okazuje się, że korzystanie z takiej jest dość skomplikowane i uruchamia serię pytań. Taki problem zauważono w Lidlu i właśnie z tego powodu postawiono na zmiany.

W aplikacji Lidl Plus od lat dostępne są kupony promocyjne. Widzą je tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy. Niestety aktualnie nie wystarczy po prostu otworzyć okienka z kuponem, tylko trzeba go jeszcze aktywować przed dokonaniem opłaty za produkt. To bywa męczące, a dla niektórych nawet niezrozumiałe. Bywało, że klienci byli pewni, że rabat został naliczony, a ostatecznie okazało się, że wcale nie. „Niepraktyczne. Aby otrzymać oferty kuponowe, należy przed zakupami aktywować kupony w aplikacji. To jest dla mnie zagadką, dlaczego nie otrzymuję tych ofert automatycznie po zeskanowaniu karty Lidl Plus” – komentował w zagranicznych mediach jeden z użytkowników. Po zmianach nie będzie trzeba się martwić, bo opcja aktywacji ma zniknąć.

Nowość w aplikacji Lidla. Trzeba zaczekać

Aplikacja Lidl Plus cieszy się popularnością zarówno w Polsce jak i za granicą. Na ten moment zmiany mają być widoczne przede wszystkim w Szwajcarii, bo tam system przekonwertowano na pierwszym miejscu. Być może lada moment powinniśmy zauważyć nowość również u nas. Zamiast zakładki „Kupony” mamy zauważyć baner „Promocje Lidl Plus”. Aktualnie przeglądając polską wersję oprogramowania widać, że kupony wciąż są widoczne, na razie nie ma możliwości aktualizacji systemu.

