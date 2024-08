Fatalne wieści dla kierowców. OC mocno w górę

Jak wynika z najnowszego Raportu Ubezpieczeniowego RMF FM i Rankomat.pl, obowiązkowe OC dla kierowców kosztowało w lipcu średnio 671 zł, podczas gdy rok temu było to 518 zł, co oznacza wzrost o 29,5 proc. W czerwcu średnia cena polisy wynosiła 648 zł, a miesiąc wcześniej – 643 zł.

Znaczący wzrost OC. Najdrożej na Pomorzu

Ceny OC rosną w różnym tempie, w zależności od województwa, co wynika ze zmian cenowych w lokalnych warsztatach. Największą zmianę odnotowano na Dolnym Śląsku, gdzie odnotowano wzrost aż o 32 proc. – z 556 do 773 zł. Najmniejsza zmiana nastąpiła natomiast w woj. podkarpackim (średnia opłata za obowiązkowe ubezpieczenie OC zdrożała w ciągu 12 miesięcy z 453 zł do 557 zł). Najwięcej za OC trzeba zapłacić w woj. pomorskim (785 zł), najmniej na Podkarpaciu (557 zł).

Twórcy raportu zwracają uwagę, że na przestrzeni ostatniego roku OC zdrożało we wszystkich dużych miastach wojewódzkich – od 21,3 proc. w Warszawie do ponad 45 proc. w Białymstoku. W większości miast opłata za obowiązkowe ubezpieczenie auta w ciągu roku wzrosła o ok. 200 zł.

Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl zauważa, że od 2017 roku ceny polisy OC regularnie spadały. Trend ten zmienił się na początku ubiegłego roku. – Choć co miesiąc średnia składka OC rosła o 1,6 proc., to lipiec 2024 r. przyniósł podwyżkę na poziomie 6,5 proc. Dynamiczny wzrost widzimy również w perspektywie rocznej i kwartalnej – podkreśla cytowany przez RMF FM Demczyszak.

Twórcy raportu wskazują, że średni koszt likwidacji szkody wynosi już prawie 10 tys. zł. W ciągu roku nastąpił pod tym względem wzrost o blisko 13 proc. Rosną także koszty obsługi ubezpieczeń, a branża ubezpieczeniowa na koniec ubiegłego roku odnotowała stratę techniczną na poziomie prawie 100 mln zł w segmencie OC. Wszystko to przyczyniło się do wzrostu średniej opłaty za ubezpieczenie auta.

