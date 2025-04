Tak Polacy poszukują pracy. Ta opcja traci popularność

Z najnowszej edycji „Barometru Rynku Pracy 2025” Gi Group Holding wynika, że większość Polaków szuka obecnie pracy na portalach ogłoszeniowych (58,8 proc.). Nieco rzadziej wskazujemy aplikacje mobilne, a także media społecznościowe i sieć kontaktów osobistych (odpowiednio 38 proc. i 33 proc.). Wśród innych sposobów wymieniano także przeglądanie stron internetowych firm, zwracanie uwagi na reklamy z ofertami pracy w prasie, radiu i komunikacji miejskiej oraz zgłaszanie się do urzędów pracy i agencji rekrutacyjnych oraz uczestniczenie w targach pracy.

Jak szukamy pracy? Spada popularność social media

Twórcy badania zwracają uwagę, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalał (o 3,1 pkt proc.) odsetek osób szukających pracy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rzadziej zaglądamy też na stronę internetową organizacji, w której chcemy pracować (spadek o 7,5 pkt proc.).

– Kandydaci rozglądają się za ogłoszeniami tam, gdzie widzą największe szanse na znalezienie odpowiedniej dla siebie pracy. Przeglądanie zakładek „kariera” na stronach firmowych jest czasochłonne, w przeciwieństwie do nich portale ogłoszeniowe i aplikacje agregujące oferty pozwalają prowadzić poszukiwania szybko i efektywnie. Dla pracodawców to sygnał, że skuteczna rekrutacja wymaga dziś korzystania z wielu narzędzi równolegle i uważnego śledzenia zmieniających się preferencji kandydatów – komentuje Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group.

Preferencje rekrutacyjne różnią się w zależności od wieku kandydatów. Najmłodsi (osoby w wieku 18-24 lata) najchętniej korzystają z kanałów cyfrowych – 56 proc. wskazuje ogłoszenia online, po 33 proc. badanych wybiera aplikacje mobilne oraz media społecznościowe. Z kolei w grupie wiekowej 25-44 lata oprócz portali z ogłoszeniami (61 proc.) duże znaczenie mają również media społecznościowe oraz kontakty osobiste (36 proc.). To oznacza, że osoby w tym wieku łączą nowoczesne formy komunikacji z bezpośrednimi relacjami.

Starsi kandydaci tradycjonalistami

Starsi kandydaci znacznie częściej niż młodsi korzystają z usług urzędów pracy oraz tradycyjnych form poszukiwania pracy – zwracają uwagę na reklamy z ofertami zatrudnienia w prasie, radiu i komunikacji miejskiej, czytają ogłoszenia na fizycznych tablicach ogłoszeniowych. Młodsze pokolenia niemal zupełnie pomijają te kanały.

– Każda generacja ma inne nawyki i oczekiwania, dlatego skuteczna rekrutacja to dziś coś więcej niż publikacja oferty. Trzeba dobrze dobrać kanały dotarcia i formę ogłoszeń. Ważne jest, by mówić do kandydatów ich językiem i w miejscach, w których naprawdę są. A jeszcze ważniejsze – budować z nimi relację opartą na zaufaniu – podkreśla Anna Wesołowska.

