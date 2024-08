Pracujący emeryci muszą mieć się na baczności. Od września ważne zmiany

Emeryci i renciści mają możliwość dorabiania do swoich świadczeń, muszą jednak pamiętać, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zmniejszy, a nawet zawiesi wypłatę świadczenia pracującym emerytom. Wraz z początkiem kolejnego miesiąca zmienią się kwoty graniczne przychodów.

ZUS przypomina, że jeśli przychód przekroczy określone progi – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS może odpowiednio zmniejszyć i zawiesić wypłacane świadczenie.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale tego roku wyniosło w Polsce 8038,41 zł. To oznacza, że w ujęciu kwartał do kwartału przeciętna płaca w naszym kraju spadła (w pierwszym kwartale było to bowiem 8147,38 zł).

Pracujące emeryci. Jakiej kwoty nie mogą przekroczyć?

W związku z tym limity zarobków w okresie wrzesień-listopad będą niższe niż w okresie czerwiec-sierpień tego roku. Jak wylicza Business Insider Polska, wyniosą one odpowiednio:

5626,90 zł — powyżej tej wysokości wcześniejszym emerytom grozi obniżenie świadczenia o podaną wyżej kwotę maksymalnego zmniejszenia (te w przeciwieństwie do limitów zmieniają się tylko raz do roku);



10450 zł — jeśli wcześniejszy emeryt dorabia więcej niż ta kwota, to ZUS będzie musiał zawiesić mu wypłatę świadczenia.



Do tej pory progi wynosiły odpowiednio 5703,20 zł i 10591,60 zł, co oznacza, że nowe limity są odpowiednio o ok. 75 i 140 zł niższe niż do tej pory, co z kolei oznacza, że łatwiej będzie je przekroczyć.

Należy przypomnieć, że powyższe limity nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca br. jest to 1780,96 zł). Jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Czytaj też:

Polacy zazdroszczą im emerytury. Który polityk otrzymuje największąCzytaj też:

Ważna informacja dla emerytów i seniorów. Chodzi o przejazdy PKP