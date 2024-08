Sjesta w Polsce podczas upałów? Zaskakujące wyniki sondażu „Wprost”

Lato 2024 z pewnością zapamiętamy, jako czas rekordowo wysokich temperatur. Upały na nowo powróciły do Polski, co może być dobrą wiadomością dla tych, którzy w ostatni długi weekend wakacji wypoczywają. Gorzej mają ci, którzy muszą pracować.

Problem pracujących w trakcie upałów dostrzegło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w niedawnym wywiadzie dla TVN 24 zwróciła uwagę, że obecne przepisy regulujące temperatury dozwolone w miejscu pracy są „zupełnie niedostosowane do zmian klimatycznych". Szefowa resortu pracy zapowiedziała dążenie do tego, aby w kolejny sezon wakacyjny wkroczyć z nowymi regulacjami. Pytana o to, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone, Dziemianowicz-Bąk wskazała m.in. skrócenie czasu pracy i wprowadzenie sjesty, czyli kilkugodzinnej przerwy w pracy.

Dopytywana w tej ostatniej kwestii, czy będziemy mieli sjestę na wzór państw z południa Europy, ministra podkreśliła, że „musimy powoli, bo powoli, oczywiście tak w miarę możliwości, przygotowywać się być może także do takich zmian". – Na pewno powinno leżeć na sercu zarówno pracownikom, jak i pracodawcom zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy. Dziś często mówimy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ale tak naprawdę rozmawiamy o zdrowiu i życiu pracowników. Żaden pracodawca nie chce, żeby do jego zakładu pracy przyjeżdżała karetka pogotowia i zabierała pracownika. To jest także w interesie przedsiębiorców, pracodawców – tłumaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Czy jesteś za wprowadzeniem sjesty w Polsce?

Jak do kwestii wprowadzenia sjesty w okresie upałów podchodzą Polacy? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost". Okazuje się, że jesteśmy w tej sprawie podzieleni.

Na pytanie: „Czy jesteś za wprowadzeniem sjesty (kilkugodzinnej przerwy w pracy) w trakcie upałów w Polsce?", 47,4 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 34,6 proc. badanych jest jednak przeciwnych takiemu rozwiązaniu, a 18 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z badania wynika, że zwolennikami sjesty w Polsce częściej są mężczyźni. Wprowadzenia przerwy w pracy chce co drugi uczestnik sondażu (50,6 proc.), podczas gdy wśród kobiet odsetek wyniósł 44,5 proc.