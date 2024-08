4000 zł wsparcia dla rodziców. Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia

Rodzice, którym urodzi się dziecko z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, mają możliwość otrzymania jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 4000 zł. Co ważne, świadczenie to jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny, co oznacza, że każda rodzina, która spełnia określone kryteria, może na nie liczyć.

Aby otrzymać to wsparcie, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie do jednego roku od dnia narodzin dziecka. Dokumenty można składać w urzędzie miasta lub gminy, a także w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. To kluczowy krok, który pozwala na uzyskanie niezbędnych środków na pokrycie części kosztów związanych z opieką nad chorym dzieckiem.

Gdzie znaleźć wzór wniosku?

Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie został szczegółowo opisany w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 26 stycznia 2023 roku. Dokument ten można znaleźć jako załącznik do wspomnianego rozporządzenia, co ułatwia rodzicom dostęp do wszystkich potrzebnych informacji oraz przygotowanie wniosku w odpowiedni sposób.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Istnieją jednak sytuacje, w których świadczenie nie jest przyznawane. Dotyczy to m.in. przypadków, gdy dziecko zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, takiej jak dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, czy schronisko dla nieletnich. Świadczenie nie przysługuje również w sytuacji, gdy dziecko urodzi się martwe.

To jednorazowe wsparcie finansowe stanowi istotną pomoc dla rodzin, które zmagają się z wyzwaniami związanymi z opieką nad dzieckiem z poważnymi problemami zdrowotnymi. Pomaga ono złagodzić niektóre trudności finansowe, które mogą wynikać z konieczności zapewnienia specjalistycznej opieki oraz leczenia.

Czytaj też:

14. emerytura rozczaruje. Ile – w najlepszym wariancie – na rękę?Czytaj też:

Problematyczne ozusowanie umów. Rzeczniczka MŚP ma do rządu prośbę