Polska wyprzedziła Chiny. Zaskakujące dane z Niemiec

Jak wynika z danych przedstawionych przez Komitet ds. Wschodnioeuropejskich Stosunków Gospodarczych (zebrano ja na podstawie wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego), w pierwszym półroczu tego roku eksport towarów z Niemiec do Polski wzrósł o 4,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, osiągając wartość 48,4 mld euro.

Polska wyprzedziła Chiny

Jak zauważają niemieckiego media, w pierwszej połowie 2024 roku eksporterzy z Niemiec dostarczyli do Polski więcej towarów niż do drugiej co do wielkości gospodarki świata, czyli Chin (48,2 mld euro, co oznacza spadek o 2,7 proc. w ujęciu rocznym). Jesteśmy czwartym co do wielkości rynkiem zbytu w zestawieniu głównych kierunków eksportowych naszego sąsiada. Numerem jeden w pierwszym półroczu tego roku była największa potęga gospodarcza świata, czyli Stany Zjednoczone. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się odpowiednio Francja i Holandia.

Niemcy dostarczają do Polski przede wszystkim pojazdy, maszyny i produkty chemiczne. – 20 lat po znaczącym rozszerzeniu UE w 2004 r. Polska wyprzedziła Chiny jako rynek zbytu niemieckich produktów – powiedziała w rozmowie z Reutersem przewodnicząca Komitetu Wschodniego Cathrina Claas-Mühlhäuser.

– To niezwykły sukces, także w świetle pilnie potrzebnej dywersyfikacji niemieckiej gospodarki, której celem jest przede wszystkim zmniejszenie jej zależności od Chin – dodała.

Według szefowej Komitetu „powinno to stanowić zachętę dla nowej Komisji Europejskiej i kandydatów do akcesji do szybkiego kontynuowania ekspansji UE na wschód i południowy wschód”. Z danych, które przytacza Claas-Muehlhaeuser wynika, że kraje Europy Wschodniej odpowiadają za prawie 19 proc. niemieckiego handlu zagranicznego i stały się filarem niemieckiej gospodarki nastawionej na eksport.

