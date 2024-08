Nie uwierzysz, ile zarabia Kościół Katolicki w Polsce. Setki mln zł dzięki ulgom podatkowym

W 2022 roku Kościół Katolicki w Polsce wygenerował niemal 324 miliony złotych zysku z różnorodnych działalności gospodarczych, nie płacąc przy tym ani grosza podatku dochodowego. Takie dane podała stacja TVN24, podkreślając, że Kościół korzysta z przepisów, które umożliwiają mu unikanie opodatkowania dochodów, na które świeckie firmy są narażone.

Ile zarabia Kościół w Polsce?

Mimo że nie istnieje centralny rejestr, który precyzyjnie ujmowałby wszystkie działalności gospodarcze prowadzone przez polski Kościół, szacuje się, że skala tych działań jest znaczna. Przedsiębiorstwa kościelne, dzięki specjalnym regulacjom podatkowym, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który jest obowiązkowy dla świeckich przedsiębiorców.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2022 roku ponad 1000 kościelnych podmiotów wygenerowało łącznie niemal 324 miliony złotych zysku, z których dzięki ulgom podatkowym nie odprowadzono żadnych podatków. W porównaniu, w 2018 roku, liczba ta wynosiła 803 podmioty z zyskiem na poziomie 184 milionów złotych.

Zwolnienia podatkowe i działalność gospodarcza

Kościoły oraz związki wyznaniowe w Polsce mogą być zwolnione z płacenia podatków od dochodów, jeśli zyski są przeznaczane na cele religijne, edukacyjne, czy też związane z inwestycjami sakralnymi. Z tego powodu, działalność gospodarcza Kościoła jest trudna do oszacowania, ale wiadomo, że obejmuje szeroki zakres branż, w tym wynajem nieruchomości, hotelarstwo, czy budownictwo.

Jednym z przykładów jest archidiecezja warszawska, która czerpie zyski z wynajmu nieruchomości w centrum stolicy. Przykładem może być Roma Office Center, biurowiec zlokalizowany na terenie dawnego Centrum Akcji Katolickiej, gdzie wynajmowane są biura i lokale gastronomiczne. Budynek ten ma 12 pięter i oferuje miejsca parkingowe na 189 samochodów.

Działalność gospodarcza różnych diecezji

Diecezja tarnowska prowadzi spółkę Refugium, specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami. Spółka posiada kamienice, ośrodek wypoczynkowy w Krynicy-Zdroju oraz inne nieruchomości w Tarnowie, Nowym Sączu i Krakowie. W 2023 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 2,2 milionów złotych, z czego zysk wyniósł ponad 200 tysięcy złotych, jednak podobnie jak inne kościelne przedsiębiorstwa, nie zapłaciła podatku dochodowego.

Archidiecezja lubelska zarządza spółką Pontes, która w 2023 roku osiągnęła przychody w wysokości 6,2 miliona złotych i zysk na poziomie 1,4 miliona złotych. Spółka ta zajmuje się obrotem nieruchomościami, a jej siedziba znajduje się w kurii archidiecezjalnej.

Redemptoryści z kolei prowadzą dwa ośrodki wypoczynkowe Scala, oferujące usługi noclegowe wraz z dostępem do SPA, jacuzzi i sauny. Cena za nocleg w tych ośrodkach zaczyna się od 360 złotych.

Niewidoczne i trudne do zlokalizowania przedsiębiorstwa

Wiele kościelnych przedsiębiorstw działa w sposób niezauważalny, trudny do zidentyfikowania, ponieważ często mają one formę typowych działalności gospodarczych. Dzięki szerokiemu zakresowi zwolnień podatkowych, działalność gospodarcza Kościoła Katolickiego w Polsce pozostaje w dużej mierze poza kontrolą fiskalną, co budzi liczne kontrowersje w kontekście równego traktowania podmiotów gospodarczych w Polsce.

