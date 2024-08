Budżet przyjęty. Co z obietnicami wyborczymi? Ministra wskazuje

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała na platformie X o przyjęciu przez rząd ustawy budżetowej na przyszły rok. – Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2025 - napisała Kancelaria Premiera.

Budżet przyjęty. Dobra i „gorsza" wiadomość

O przyjęciu budżetu i szczegółach w nim zawartych poinformowała również ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. – Mamy to! Budżet Polski przyjęty przez rząd przeznacza na mieszkalnictwo 4,3 mld zł. To ponad 50 proc. więcej niż w tym roku! Dobra wiadomość: w budżecie jest okrągłe 0 zł na kredyt 0 proc.– podała we wpisie na platformie X szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Gorsza wiadomość – jak wskazała ministra – jest taka, że „do rozstrzygnięcia pozostają losy rezerwy obejmującej 1,6 mld z tej kwoty". – Kredyt 0 proc. zasługuje też na 0 zł z tej puli, a społeczne mieszkalnictwo na tyle pieniędzy, ile się da – oceniła Pełczyńska-Nałęcz.

Ministra podkreśliła, że takie będzie jej stanowisko na jutrzejszym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że rząd przyjął założenia do projektu budżetu na przyszły rok w czerwcu. Ministerstwo Finansów przewiduje, że wzrost PKB wyniesie w 2025 roku 2,7 proc., zaś inflacja średnioroczna 4,1 proc. Resort prognozuje, że bezrobocie rejestrowane sięgnie na koniec przyszłego roku 4,9 proc. Założono wzrost płac w gospodarce narodowej w wysokości 7,1 proc., a w samym sektorze przedsiębiorstw o 7,3 proc. Rząd zaproponował średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 roku w wysokości 104,1 proc. w ujęciu nominalnym.

Przygotowanie budżetu na 2025 rok będzie pierwszym pełnym procesem planowania finansowego przez koalicję rządzącą, która przejęła władzę po wyborach 15 października. Tegoroczny budżet był w większości przygotowany przez poprzedni rząd, a nowa ekipa wprowadziła jedynie drobne poprawki.

