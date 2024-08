Nowa autostrada otwarta. „Możemy zapomnieć o zatorach"

– Możemy zapomnieć o zatorach tworzących się w Kałuszynie. Dziś udostępniliśmy kierowcom 8,5 km autostrady A2, od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Groszki. To już drugi z trzech odcinków trasy pomiędzy Kałuszynem a Siedlcami. Ten koło Siedlec udostępniliśmy na początku miesiąca. Całą trasą, o łącznej długości 37,5 km, pojedziemy wiosną przyszłego roku – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Odcinek Kałuszyn – Groszki, o długości 12,1 km, zrealizowała firma Intercor. Koszt inwestycji to ponad 500 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych w ramach dwóch programów (POIiŚ i FEnIKS) wyniosło łącznie ok. 339 mln zł. Trasa w całości biegnie po nowym śladzie, omijając Kałuszyn i wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta. W ramach inwestycji powstał węzeł Groszki, most w ciągu autostrady zintegrowany z przejściem dla zwierząt, dziewięć wiaduktów nad autostradą oraz 24 przejścia dla zwierząt. Wybudowany został również układ dróg do obsługi ruchu lokalnego. Szeroki pas rozdziału pomiędzy jezdniami, który stanowi rezerwę pod rozbudowę o dodatkowy pas ruchu w przyszłości wykonano w innej technologii.

– J adąc autostradą A2 na wschód od Warszawy, dotrzemy do węzła Groszki, gdzie zjedziemy na obecną DK2. Przed Siedlcami znów można wjechać na odcinek autostrady stanowiący część obwodnicy tego miasta pomiędzy węzłami Siedlce Zachód i Siedlce Południe – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Nowy odcinek autostrady oddany. „Zlikwiduje korki"

W budowie jest środkowy odcinek, Groszki – Siedlce Zachód, o długości 12,9 km. Ma on zostać udostępniony kierowcom wiosną 2025 roku. Wraz z nim zostaną oddane do ruchu fragmenty sąsiednich odcinków o łącznej długości 9 km. Tym samym zakończy się budowa całej trasy od Kałuszyna do Siedlec.

– Odcinek Kałuszyn – Groszki to kolejny krok do ukończenia całego odcinka autostrady A2 Warszawa – Siedlce. Cieszę się, że w niecały miesiąc po oddaniu części obwodnicy Siedlec, dziś otwieramy kolejny odcinek tej trasy. UE od lat konsekwentnie wspiera budowę tej autostrady. Wszystkie jej odcinki, nie wyłączając pierwszego oddanego w 2012 (obwodnica Mińska Mazowieckiego), zbudowano przy wsparciu Funduszy UE – podkreśla Angela Martinez-Sarasola, kierownik polskiego wydziału DG REGIO.

– Otwierany dziś odcinek Kałuszyn – Groszki zlikwiduje korki w Kałuszynie, co usprawni ruch tranzytowy oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Kałuszyna. Wschodnie Mazowsze, ale także północna Lubelszczyzna będą jeszcze lepiej skomunikowane z Warszawą i Europą, z czego skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale i lokalni przedsiębiorcy. Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym partnerom z Polski za sprawną realizację tej inwestycji – dodaje.

